Деррілл Крегель з Іллінойсу, США, створив на власному кукурудзяному полі гігантський лабіринт у формі гоночного боліда.
Про це повідомляє Chicago Tribune.
Малюнок вантажного боліда No. 99 Belanger Special серії IndyCar займає 26 300 кв. м і створений за допомогою сучасних технологій.
Крегель створив модель лабіринту у тривимірній системі проектування AutoCad. Далі він створив програму з сівалками, які обробляють поле. Агрегат використовував дані тривимірної моделі, щоб посіяти насіння на потрібних ділянках.
Гоночний No. 99 Belanger Special належав дилеру з Іллінойсу, а зараз зберігається в музеї автодрому Індіанаполіс Мотор Спідвей.
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