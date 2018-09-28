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У США фермер створив гігантський болід

Деррілл Крегель з Іллінойсу, США, створив на власному кукурудзяному полі гігантський лабіринт у формі гоночного боліда.

Про це повідомляє Chicago Tribune.

Малюнок вантажного боліда No. 99 Belanger Special серії IndyCar займає 26 300 кв. м і створений за допомогою сучасних технологій.

Крегель створив модель лабіринту у тривимірній системі проектування AutoCad. Далі він створив програму з сівалками, які обробляють поле. Агрегат використовував дані тривимірної моделі, щоб посіяти насіння на потрібних ділянках.

Гоночний No. 99 Belanger Special належав дилеру з Іллінойсу, а зараз зберігається в музеї автодрому Індіанаполіс Мотор Спідвей.

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До речі, у Макінску Акмолинської області Казахстану співробітники птахофабрики приготували шашлик з курятини довжиною понад 223 метри і встановили новий світовий рекорд.

ФОТО: Derrill Kregel/Chicago Tribune

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