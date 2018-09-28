Вчені знайшли у космосі нейтронну зірку, яка відхиляється від теоретичних передбачень.

Група дослідників з Амстердамського університету виявила, що нейтронна зірка під назвою Swift J0243.6+6124 відхиляється від теоретичних передбачень, повідомляє Naked Science.

За словами вчених, об’єкт випускає релятивістський струмінь, хоча його потужне магнітне поле повинне було запобігти цьому.

Дослідники вважали, що магнітне поле не повинне бути надто потужним, адже воно б відштовхувало речовину від нейтронної зірки.

– Магнітне поле нейтронної зірки, яку ми вивчали, приблизно в 10 трильйонів разів більше, ніж у Сонця, тож ми вперше спостерігали джет, який йде від нейтронної зірки з дуже сильним магнітним полем, – розповів один з авторів дослідження.

Читайте: Як виглядає поверхня астероїда – унікальні кадри

Відкриття дозволить краще зрозуміти процес формування релятивістських струменів, які не так добре вивчені.

До слова, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск показав прототип марсіанської бази Альфа, ракету BFR (Big Falcon Rocket), яка злітає з неї.