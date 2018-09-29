Житель Нью-Гемпшира Стів Геддес (Steve Geddes) виростив найбільший гарбуз а історії США. Його вага склала 2528 фунтів, тобто 1146 кілограмів.
Цей гарбуз приніс Геддесу перший приз Дірфілдскої ярмаки – шість тисяч доларів.
За даними міжнародної організації, яка реєструє рекордні гарбуза, вирощений Геддесом овоч всього на 76 кілограмів менше за світового рекордсмена – гарбуза, якого у 2016 році виростив бельгієць Матіас Вілемійнс (Mathias Willemijns).
Just in case you guys wanted to share this story, thought it was really cool. Last night at the Deerfield fair there was a new U.S record pumpkin weighed at 2528 pounds beating the previous one of 2363 pounds. It was grown by a grower of Steve geddes From N.H. pic.twitter.com/B2aSKqYsKp
— Henry Swenson (@HenrySwenson) 28 сентября 2018 г.
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До речі, у Макінску Акмолинської області Казахстану співробітники птахофабрики приготували шашлик з курятини довжиною понад 223 метри і встановили новий світовий рекорд.