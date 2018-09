Цей гарбуз приніс Геддесу перший приз Дірфілдскої ярмаки – шість тисяч доларів.

За даними міжнародної організації, яка реєструє рекордні гарбуза, вирощений Геддесом овоч всього на 76 кілограмів менше за світового рекордсмена – гарбуза, якого у 2016 році виростив бельгієць Матіас Вілемійнс (Mathias Willemijns).

@Met_CindyFitz .

Just in case you guys wanted to share this story, thought it was really cool. Last night at the Deerfield fair there was a new U.S record pumpkin weighed at 2528 pounds beating the previous one of 2363 pounds. It was grown by a grower of Steve geddes From N.H. pic.twitter.com/B2aSKqYsKp

— Henry Swenson (@HenrySwenson) 28 сентября 2018 г.