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Більше тонни! Чоловік виростив найбільший гарбуз в історії США

Житель Нью-Гемпшира Стів Геддес (Steve Geddes) виростив найбільший гарбуз а історії США. Його вага склала 2528 фунтів, тобто 1146 кілограмів.

Цей гарбуз приніс Геддесу перший приз Дірфілдскої ярмаки – шість тисяч доларів.

За даними міжнародної організації, яка реєструє рекордні гарбуза, вирощений Геддесом овоч всього на 76 кілограмів менше за світового рекордсмена – гарбуза, якого у 2016 році виростив бельгієць Матіас Вілемійнс (Mathias Willemijns).


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До речі, у Макінску Акмолинської області Казахстану співробітники птахофабрики приготували шашлик з курятини довжиною понад 223 метри і встановили новий світовий рекорд.

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