Сьогодні хороший день для того, щоб відпочити, провести час на самоті.

Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.

Не варто перенапружуватися і починати щось нове, а також приймати серйозні рішення.

Можуть виникати перепади настрою, часом дратівливість.

Краще вибрати діяльність, яка давно вимагає уваги, але не буде сильно обтяжувати фізично-наприклад, замінити лампи, прикрутити гвинтики і т.п.

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Аскетичність або можлива відмова від шкідливих звичок сьогодні вельми вітається.

Приготування їжі може принести справжнє задоволення.

Чесність і щирість у справах буде винагороджена.

Активні соціальні контакти небажані.

Варто бути обережними в контактах з водою.

Несприятливо: підстригання нігтів, початок подорожі, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV також опублікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 24 по 30 вересня.