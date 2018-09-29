У зв’язку з нещодавніми подіями у Мінінформі дали кілька порад користувачам, як не стати жертвою хакерської атаки.

Поради опублікував заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook.

1. У меню Налаштування свого профілю, в частині Безпека скасуйте дозволи для усіх додатків, де ви були залогінені з допомогою профілю ФБ (потім до кожного з них потрібно буде залогінитись повторно, вже після проведення регламентних робіт на своєму профілі).

2. Там само у Налаштуваннях Безпеки скасуйте та видаліть усі пристрої, на яких налаштована автоматична авторизація та вхід до вашого профілю на ФБ (смартфони, планшети, ноутбуки).

3. Здійснить зміну свого паролю.

4. Встановіть двохфакторну аутентифікацію.

5. Збережіть резервні паролі для відновлення доступу, в разі втрати контролю над аккаутом, компрометації телефонного номера, або поштової скриньки.

6. Завжди думайте, коли новий додаток пропонує вам відкрити свої дані профілю при авторизації через ФБ.

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Нагадаємо, що вчора у Facebook заявили, що на соціальну мережу була здійснена кібератака, яка торкнулася близько 50 млн акаунтів.