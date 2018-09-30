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Гороскоп на сьогодні, 30 вересня

У цілому день сприятливий для будь-якої творчої діяльності.

Гороскоп

Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.

Слушна нагода для занять своїм здоров’ям – це відноситься до  будь-яких оздоровчих заходів.

Можна вирішувати фінансові питання, досягати поставлених цілей. Гарний час для садівничих робіт, особливо посадки рослин. Можна здійснювати покупки, але варто бути уважними – є ймовірність витратити більше бажаного.

Хороший день для побудови відносин, вийде справити хороше враження на оточуючих і причарувати.

Насолода і відпочинок доречні, піші прогулянки на свіжому повітрі дуже сприятливі. День спонукає до справ, які розраховані на довгостроковий результат, а все руйнівне і конфліктне краще виключити.

Несприятливо: стрижка волосся.
Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

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