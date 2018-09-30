У цілому день сприятливий для будь-якої творчої діяльності.
Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.
Слушна нагода для занять своїм здоров’ям – це відноситься до будь-яких оздоровчих заходів.
Можна вирішувати фінансові питання, досягати поставлених цілей. Гарний час для садівничих робіт, особливо посадки рослин. Можна здійснювати покупки, але варто бути уважними – є ймовірність витратити більше бажаного.
Хороший день для побудови відносин, вийде справити хороше враження на оточуючих і причарувати.
Насолода і відпочинок доречні, піші прогулянки на свіжому повітрі дуже сприятливі. День спонукає до справ, які розраховані на довгостроковий результат, а все руйнівне і конфліктне краще виключити.
Несприятливо: стрижка волосся.
Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.
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