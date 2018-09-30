Бібліотеки зберігають чимало знань і таємниць, проте з розвитком цифрових технологій інтерес до них трохи згас. Ми зібрали найнезвичайніші архітектурні втілення, здатні заманити читачів у дивовижний світ книги. Погодьтеся, перед такими бібліотеками встояти складно!

Публічна бібліотека Канзас-Сіті (США)

Дивовижна бібліотека у вигляді книжкової полиці знаходиться в Канзасі, США. У 2004 році Публічну бібліотеку міста перенесли в порожню стару будівлю банку. Однак уже за два роки поряд побудували парковку, порушивши архітектурний вигляд будинку. Щоб закрити цей вид, вирішили побудувати стіну у вигляді гігантської книжкової полиці.

Висота кожної “книжки” – 8 метрів, ширина – 2 метри. Тут можна знайти Пригоди Гекльберрі Фінна Марка Твена, Володар кілець Джона Р. Р. Толкіна, Людину-невидимку Герберта Уеллса, а також інші твори класиків. До речі, наповнювали “полицю” за результатами опитування серед читачів бібліотеки Канзас-Сіті. Внутрішній дизайн бібліотеки виконаний у банківському стилі як данина історичному минулого будівлі.

Бібліотека Луї Нюсера (Франція)

Бібліотека в Ніцці – перша у світі жила скульптура, яка стала одним із символів знаменитого курортного міста Франції. У 2002 році голову-бібліотеку побудували архітектори Ів Байяр і Франсіс Шапю.

Незважаючи на незвичайний задум бібліотеки, пройти до “мозку” пересічному читачеві або туристу не вдасться – в самій статуї працюють тільки адміністративні відділи бібліотеки Луї Нюсера. Бібліотечний фонд і читальні зали розташовані в більш традиційній сусідній будівлі.

Бібліотека Ліюань (Китай)

Дивовижний книжковий храм, схожий на старовинну дерев’яну фортецю, побудований у селищі Хуайжоу. Конструкцію бібліотеки, що складається з 45 тис. дерев’яних прутиків, спроектував Цінхуа Лі Сяодун.

Усередині бібліотеки немає столів і стільців – замість них розташовані багаторівневі тераси з вставленими книжковими полицями. На полицях-терасах лежать циновки, тому книгу можна читати прямо на місці. Електрики в будинку теж немає, освітлення потрапляє через прозорий дах із покриттям із дерев’яних прутиків.

Бібліотека Pargue Espana (Колумбія)

Бібліотека Pargue Espana була збудована в 2007 році за проектом Джанкарло Мазанті. Завдяки незвичайному дизайну, здалеку бібліотека нагадує величезні скелі. Усередині них розташований культурний центр, численні читальні зали, а також сучасні комп’ютерні класи.

Для будівництва бібліотеки довелося знести квартал трущоб на схилах гори біля Медельіна, і тепер замість кособоких будинків над містом височіють три граніти науки.

Бібліотека імені Сандро Пенни (Італія)

Бібліотека імені Сандро Пенни в Італії привертає увагу туристів одразу – будівля виконана у формі літаючої тарілки з прозорими рожевими стінами. Футуристичний інтер’єр, змішання природного та штучного освітлення, а також звукова ізоляція читальних залів вабить читачів різного віку.

Бібліотека Делфтського технічного університету (Нідерланди)

Делфтський університет – один із найбільших технічних університетів у Європі. Нова будівля бібліотеки з’явилася тут у 1997 році.

“Бібліотека-землянка” ідеально зливається з навколишнім ландшафтом. Тут, на замаскованих під крутий земляний пагорб даху і стінах, часто відпочивають після занять студенти.

Всередині бібліотеки знаходяться книгосховище, читальні зали, університетське видавництво, а також палітурний відділ і книжковий магазин. До речі, всередині бібліотека нагадує бункер для укриття від авіаатак.

Бібліотека Гейзеля (США)

Бібліотека Гейзеля при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго була зведена в 70-і роки минулого століття і названа на честь письменника і мецената Теодора Сьюзі Гейзеля.

У бібліотеці немає третього поверху – він був зарезервований для запасного виходу. Біля входу в будівлю розміщена примітна кольорова інсталяція – Читай, пиши, думай, мрій.

Публічна бібліотека Бішан (Сінгапур)

Публічна бібліотека Бішан в Сінгапурі – одна з новітніх архітектурних пам’яток. Головна родзинка місця – спеціально відведені звукоізоляційні зали для обговорення прочитаних книг.

Вони оброблені яскравим склом всіх кольорів веселки та створюють читачам чудовий настрій і комфортну обстановку. До речі, процес видачі книг тут повністю автоматизований, тому отримати своє замовлення можна максимум за 5 хвилин.

Бібліотека-готель The Library Resort (Таїланд)

Готель-бібліотека The Library Resort розташований у Таїланді, на пляжі Чавенг острова Самуї. Гостям пропонують відпочити не тільки фізично, а й культурно – біля басейну є відкрита бібліотека з досить багатим фондом.

Незважаючи на те, що в готелі є великі читальні зали, туристам дозволяють читати книги і біля басейну на свіжому повітрі. До речі, тут доступні не тільки паперові книги, а й електронні: в кожному номері є комп’ютери з безкоштовним доступом до інтернету.

Бібліотека Александріна (Єгипет)

Спадкоємиця Олександрійської бібліотеки, знищеної майже 2 тис. років тому, відкрилася в 2002 році. Будівля розташовується всередині басейну та виконана у формі диска, уособлюючи схід сонця знань і давньоєгипетського бога сонця Ра.

Всередині “сонця” знаходиться гігантський фонд на 8 млн книг, численні читальні зали, спеціалізовані бібліотеки для сліпих, підлітків і дітей, 4 галереї мистецтв, планетарій і навіть лабораторія з реставрації древніх рукописів.

На облицьованих асуанським гранітом стінах читальних залів висічені графічні системи з 120 мовних систем світу.

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Фото: Irochka/Dreamstime, vesti.dp.ua, revistaexclama.com, сoncrete-hub.com, architravel.com, corbinarts.com, habitusliving.com,

ephotozine.com, wbur.org, girassolviagens.com.