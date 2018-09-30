В останній день вересня православні українці вшановують пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, які постраждали за християнську віру.

За що цих жінок зарахували до лику святих

Ці мучениці жили в II столітті у Римі, де в той час практично всі були язичниками, але Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія були дуже вірними християнками. Софія навіть назвала своїх дочок іменами трьох християнських чеснот і виховувала їх в любові до Господа.

Дізнавшись про них, імператор Адріан (117-138 рр.) спробував змусити їх поклонятися богині Артеміді, але вони залишалися непохитними. Імператор піддав дочок Софії жорстоким тортурам, але вони дивним чином залишалися неушкодженими, і тоді їх стратили на очах у матері.

У день смерті Вірі було 12 років, Надії – 10, а Любові – 9. Дівчат поховали на високому місці за містом. Три дні свята Софія, не відходячи, сиділа коло могили дочок і там же померла. Віруючі поховали тіло святої на тому ж місці. За це християнська церква зарахувала їх до лику святих. Їхні мощі з 777 року покояться в Ельзасі, в церкві міста Ешо, неподалік від Страсбурга (Франція).

Традиції та заборони

У день Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії жінки колись починали ранок голосним плачем, яким віддавали пам’ять загиблим святим. А цей плач вважався оберегом для сім’ї на цілий рік.

30 вересня жінкам не можна нічого робити по дому.

Також у цей день не можна було влаштовувати ніяких гулянь. Категорично забороняється проводити вінчання і весілля.

Прикмети на Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Якщо полетять журавлі 30 вересня – на Покрову (14 жовтня) буде сильний мороз, а ні, то зима прийде пізніше.

Зазвичай, 30 вересня буває перший серйозний заморозок.

Якщо ж у цей день гроза і грім – осінь буде дуже довгою, але теплою.

Читайте: Як пов’язані два свята – Покрова і День захисника України

До слова, головне осіннє свято – Покрову Пресвятої Богородиці – православні християни відзначатимуть 14 жовтня.

Фото: ruhram.eu