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Збільшення кількості ураганів на планеті – вчені назвали причину

Потепління Атлантичного океану є однією з головних причин збільшення кількості ураганів в 2017 році.

Про це заявила Міжнародна група вчених, пише Naked-Science.

Застосувавши кліматичну модель HiFLOR, вчені з’ясували, що при подальшому підвищенні температури кількість ураганів може тільки збільшитися.

HiFLOR є високоточною моделлю прогнозування клімату, створеною в Лабораторії динаміки геофізичних рідин, що відноситься до Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

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Відзначається, що дана модель здатна стимулювати міжрічні зміни частоти ураганів в історичній перспективі. Також вона достовірно передбачила сезонну щільність ураганів в період з липня по листопад 2017 року.

Згідно цієї моделі, основною причиною минулих ураганів є незвичайне потепління Атлантичного океану.

До слова, 7 вересня біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 8,1.

Фото: dreamstime.

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