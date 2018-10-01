Проект LIKI 24 став переможцем конкурсу стартапів на техконференції IT Arena.

LIKI 24 ‒ це цілодобова доставка ліків по Україні. Сайт допомагає порівняти ціни в аптеках, вибрати й замовити доставку потрібних ліків.

Стартап-переможець отримав $10 тис. – головний приз IT Arena та спеціальний подарунок від одного зі спонсорів – участь в стартап акселераторі в Нью-Йорку.

– Ми стараємось в межах наших сил дати можливість стартапам якось засвітитися, показати себе всьому світу. А приз у $10 тисяч для будь-якої компанії, яка починає, досить вагомий, – сказав Фактам СЕО Lviv IT Cluster, співорганізатор IT Arena Степан Веселовський.

Участь у Startup Competition взяли 50 команд. В фінал пройшли 10. Всі вони отримали спеціальні призи від спонсорів.

Приміром, стартап UATAG (перевірка оригінальності продуктів та захисту від підробки за використанням технології відбитків пальців) отримав приз у $ 5 тисяч, ще три стартапи отримали гранти у $2.5 тисяч на поїздку в США.

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Нагадаємо, IT Arena – одна з найбільших тех-подій України, присвячена сучасним інформаційним технологіям та їхньому розвитку. Частина конференції – Startup Competition – міжнародний конкурс стартапів. Автори представили тут свої ідеї і отримати фінансування. Адже багато учасників конференції – інвестори.

ФОТО: IT Arena