Вегетаріанці – це люди, які відмовилися від м’яса та віддають перевагу овочам і фруктам у своєму раціоні. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про вегетаріанство.

Які бувають вегетаріанці?

Усі вегетаріанці намагаються не вживати тваринні продукти і, зокрема, м’ясо. Проте їх все одно поділяють на кілька видів в залежності від раціону.

Найбільш поширений тип вегетаріанців – ті, які вживають яйця та молочні продукти.

Також є існують такі, хто їсть тільки молочні продукти без яєць та навпаки і ті, хто жодним чином не вживає молочних продуктів, чи похідних продуктів тварин та риби.

Деякі люди стають вегетаріанцями з естетичних міркувань, оскільки вважають аморальним вбивство тварин та споживання їхнього м’яса у їжу. Інші ж схвильовані ефектом вбивства, вилову тварин, який відбивається на навколишньому середовищі.

Дехто вирішує відмовитися від м’яса через позитивний вплив дієти на організм. Адже серед вегетаріанців дуже мало людей, які страждають від ожиріння, високого тиску, коронарної хвороби серця.

Як перейти на вегетаріанську дієту?

Для початку потрібно проконсультуватися з лікарем-дієтологом, аби той підказав, які саме продукти і коли потрібно вживати.

Також ви маєте з’ясувати кілька важливих моментів і підготуватися до такого рішення. Наприклад, визначити як саме відбуватиметься перехід на таку дієту: одразу чи поступово.

Непогано буде купити вегетаріанську кулінарну книгу, яка допоможе збалансувати вам продукти, аби забезпечити організм поживними речовинами.

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Потрібно розуміти, що тваринний білок засвоюється набагато краще, ніж рослинний і потурбуватися, аби у раціоні були не тільки вуглеводи.

Так, найкращим вибором буде заміна м’яса такими багатими на білок продуктами, як гриби, горіхи та різноманітні бобові. Якщо не вживати їх, то організм не отримуватиме важливі поживні речовини.

Перед остаточною зміною раціону, краще спробувати посидіти на вегетаріанській дієті кілька днів, аби зрозуміти, чи у змозі ви витримувати її все своє життя.

Глобальні плюси та мінуси вегетаріанства

Якщо всі люди стануть вегетаріанцями, то щорічна кількість смертей на Землі зменшиться приблизно на 7 млн осіб. Також масово знизиться ризик ішемічної хвороби серця, діабету, інсульту та деяких видів раку.

Також викиди шкідливих парів в атмосферу від виробництва м’яса зменшаться на 60%. А на колишні пасовища повернеться втрачене розмаїття тваринних видів.

Проте фермерам прийдеться перекваліфікуватися та шукати роботу у сільському господарстві, лісовідновленні або виробництві біоенергії.

Крім того, відсутність худоби на пасовищах погано відіб’ється на біологічному різноманітті планети.

До слова, Факти ICTV розібрались у питанні, чи варто людині відмовлятися від вживання м’яса та чи не шкодить це вашому здоров’ю