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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня/

Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня

В цілому день сприятливий. Підходить для будь-яких ніжних, радісних і комфортних справ.

Гороскоп публікує Telegram канал AstroExpert.

Спілкування з людьми, соціальна активність сьогодні можуть бути цікавими. Якщо при цьому не створювати сварки, а використовувати добре і ввічливе ставлення, то результати порадують вас.

Будь-які приємні заходи, наприклад похід в театр, слухання музики – сьогодні дуже доречні.

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Прекрасний день для вивчення будь-яких тем. Можна спробувати пізнати нове. День сприяє саме легкому навчанню і сприйняттю інформації.

Романтичне побачення або створення затишної обстановки вдома може зробити вечір розслаблюючим.

Сприятливо: стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До речі, раніше Факти ICTV публікували секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху.

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