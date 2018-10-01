Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 1 по 7 жовтня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Цей тиждень для вас буде тяжким та виснажливим, адже на вас звалиться дуже багато справ по роботі.

Проте вже до п’ятниці вам вдасться все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ.

Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчання.

Не відмовляйтесь від нових знайомств, адже деякі з них вам знадобляться вже найближчим часом.

Не варто у другій половині тижня вирушати в дорогу чи подорож із дуже гучною та великою компанією.

Вам потрібно цього тижня більше часу проводити на самоті, особливо, якщо внутрішні резерви вичерпані. Привести думки до ладу та заспокоїти нерви допоможе спорт та довгі прогулянки на свіжому повітрі.

Гороскоп для Тельців

Від гнітючих спогадів та поганого настрою цього тижня у вас не буде й сліду.

Постарайтесь обмежити себе від метушливих справ та спілкування з людьми, які вам не подобаються.

Цього тижня зведіть до мінімуму усі робочі справи – вам зараз потрібно зосередитись на відпочинку та стосунках.

Якщо є можливість – візьміть відпустку та поїдьте в іншу країну. Ваша подорож буде напрочуд вдалою та захопливою.

Однак не варто забувати про особистісне зростання та спорт.

Приділяйте достатньо часу читанню та навчанню, а також робіть фізичні вправи та більше часу проводьте на свіжому повітрі.

Перша половина тижня напрочуд сприятлива для довгих перельотів.

Гороскоп для Близнюків

Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, пов’язані з роботою.

Це сприятливий час для кар’єрних зрушень. Тож не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або своїм начальником.

Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові.

Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності.

Не залишайте його потреби без відповіді і ви зможете побудувати міцні та довготривалі стосунки.

Не виключено, що цього тижня у вас опинитися велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

Також не варто забувати про власне здоров’я. Найбільш ефективним для вас будуть водні процедури – сходіть в басейн чи лазню.

Гороскоп для Раків

Цей тиждень дуже сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – спілкуйтесь в мережі.

Не виключено, що ви зможете таким чином допомогти собі в роботі. Не виключене навіть підвищення на роботі.

Вас запросять на захід, на якому ви можете витратити забагато коштів. Тож візьміть з собою фіксовану суму, яку плануєте витратити і не більше.

Не варто в цей період витрачати заощадження, адже до кінця місяця вони вам ще знадобляться.

На вихідних – сприятливий час для будь-яких експериментів! У тому числі вдалими будуть як і побутові експерименти, так і експерименти із зовнішністю.

Неділю присвятіть домашнім справам та саморозвитку – читайте чи сходіть на майстер-клас.

Гороскоп для Левів

Цей тиждень для вас особливо успішний у фінансових справах.

На вас очікують суттєвіші грошові надходження, які ви зможете відкласти на майбутню поїздку чи велику покупку.

Щоб цей тиждень приніс вам багато радості та позитивних емоцій, вам потрібно бути уважним та чуйним до оточуючих.

Не забувайте про своїх друзів та близьких, найкраще якщо ви здивуєте їх незапланованою вечерю та символічними подарунками.

Наприкінці тижня вас очікують фінансові надходження, які варто витратити на відпочинок.

Позитивною темою цього тижня може стати ваше особистісний розвиток через творчу активність.

Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

Гороскоп для Дів

Цей тиждень для вас буде насиченим у всіх сферах, тож намагайтеся бути максимально сконцентрованим та будьте уважним весь час.

На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти.

Також період з 1 по 7 жовтня – це чудовий час для відпустки чи відпочинку. Тож наберіть сил відмовити собі у роботі, а для працьовитих Дів – це справді завдання!

Але після кількох днів відпочинку ви зможете працювати краще а продуктивніше, аніж без нього.

На роботі оберігайтесь пліток, які можуть стосуватися ваших колег або ж керівництва. У фінансовому плані – вас очікують приємні новини.

Не виключено, що з’явиться нове джерело заробітку або ж вам підвищать заробітну плату.

Гороскоп для Терезів

Цей тиждень сприятливий для переговорів, роботи з інформацією і документами, навчання і поїздок.

Всі ідеї та плани будуть втілені в життя, а інтуїція підкаже, де зараз найвигідніше проявити свої здібності.

Для вас особливо вдалим буде кінець тижня. Вам посміхнеться удачі в якійсь справі або ж ви виграєте в лотерею.

Не уникайте спілкування з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж.

Також в період з 1 по 7 жовтня варто обдумати свої плани на майбутнє – поставте собі цілі і впевнено їм слідуйте.

Якщо відчуваєте, що займаєтесь не тим, що до душі – змінюйте це. Сконцентруйтесь на найважливішому та не розпорошуйтесь на дрібниці.

Гороскоп для Скорпіонів

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки.

Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

В період з 1 по 7 жовтня відмовтесь від шумних компаній та вечірок.

Натомість більше часу приділіть сім’ї та дому. Корисно буде зробити генеральне прибирання та дрібний ремонт по дому.

На побутовому рівні потрібно позбавлятися від старих речей – зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб.

Проявляйте турботу і піклування про близьких. Прохання про допомогу не відхиляйте, навіть якщо хтось просто хоче вилити душу.

Гороскоп для Стрільців

Вам потрібно “зарити сокиру війни” цього тижня.

Оскільки цей час особливо сприятливий для вирішення конфліктів та налагодженню стосунків з тими, з ким ви давно ворогували.

Також час сприятливий для далекострокового планування життя. Поставте цілі та завдання і впевнено їм слідуйте.

Не соромтесь просити допомогу у близьких чи друзів. вони допоможуть та підтримають вас у важку хвилину.

В другій половині тижня вам потрібно організувати свій навколишній простір – тож прибирання чи дрібний ремонт будуть дуже доречними.

Також цей період сприятливий для зустрічей з друзями чи відвідування концертів. Задоволення принесе також заняття танцями чи спортом.

Гороскоп для Козерогів

Цей тиждень принесе для вас масу задоволень та приємних вражень.

У першій половині тижня ви вирішите всі ваші фінансові проблеми – очікується суттєве грошове надходження. Гроші варто витратити на подорож або на дорогу покупку.

Самотні представники знаку зустрінуть партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на побачення – не зволікайте.

А от на вихідних вам потрібно повністю відпочити від роботи, якої останнім часом стає все більше.

Тож присвятіть їх лише собі та власним захопленням. Можете дозволити у суботу посиденьки з друзями.

Якщо вирішите поїхати за місто, обов’язково беріть з собою близьких друзів. Субота та неділя особливо сприятливі для цього, тож не втрачайте шанс розслабитись та набратись нових сил на весь наступний тиждень.

Гороскоп для Водоліїв

Цього тижня вам необхідно сконцентруватись на дрібних справах на роботі та по дому.

Саме ці справи принесуть успіх, а от від глобальних планів краще відмовитись, великий ризик невдачі. Якщо вам надійдуть привабливі пропозиції щодо роботи, погоджуйтесь.

На роботі у вас будуть кипіти справи, не виключена термінова поїздка у службових справах. Наприкінці тижня очікується суттєве грошове надходження.

В перший же день утримайтеся від спонтанних покупок, є ризик придбати неякісний товар.

На вихідних приділіть більше часу своєму здоров’ю – поїдьте на природу, займіться спортом та перегляньте своє харчування.

Є ризик захворіти на застуду, тож будьте обережні з прогулянками під дощем.

Гороскоп для Риб

Цей тиждень для працьовитих Риб буде найбільш сприятливим у фінансовій сфері. До кінця тижня очікуйте суттєве грошове надходження.

Також друга половина тижня сприятлива для будь-яких банківських операцій.

Проте власні збереження краще не лишати на основній картці, є ризик їх втратити не по своїй вині.

В другій половині тижня для Риб, які народжені на початку березня, потрібно запланувати свій найближчий відпочинок.

Зокрема, цей період сприятливий для короткострокових поїздок. Зверніть увагу на те, що розташовано поруч з вашим містом та вирушайте в мандри.

П’ятниця та субота сприятливі для купівлі квитків та бронювання житла.

Цей тиждень сприятливий також і для вашого здоров’я. Приділіть більше часу спорту, проводьте більше часу на свідому повітрі і ваше самопочуття покращиться в рази.