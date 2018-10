Протягом жовтня столицю чекає неймовірна кількість яскравих подій, тому щоб не заплутатися і не розгубитися, вибираючи, чим наповнити своє дозвілля, Факти ICTV підготували перелік заходів, які безумовно варті уваги.

В середині осені кияни зможуть відвідати вечірку РАЙОН #1 Block Party осінній або Кураж Базар.

Також на Київ чекають і музичні події: концерт авангардистів Son Lux, панків Slaves, The HARDKISS та інших виконавців.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів жовтня.

Ken Hensley — Rare and Timeless Ukrainian tour – 2018

Палац Мистецтв НТУУ КПІ



2 жовтня, 19.00



Вартість квитків: 290-790 грн

Придбати квитки можно тут

Кен Хенслі — колишній лідер культового британського рок-гурту Uriah Heep та автор їх пісень золотого періоду. За його участі Uriah Heep випустили два своїх альбоми Look at Yourself та Demons and Wizards, які стали легендарними. В сольній кар’єрі відомий бард доповнює класичне рок-звучання етнічними мотивами, що додає містичності його пісням.

Цього разу він везе до України нову платівку Rare and Timeless, до якої увійшли його нові пісні, а також найкращі хіти Uriah Heep з його авторським аранжуванням.

Son Lux

Bel Etage Music Hall

3 жовтня, 20.00

Вартість квитків: від 799 грн

Придбати квитки можно тут

Американська група авангардистів Son Lux представить українській публіці п’ятий студійний альбом Brighter Wounds.

Група була заснована в 2008 році в Нью-Йорку. Перший альбом тріо At War with Walls & Mazes побачив світ в 2008 році. National Public Radio тоді назвало їх кращими новачками. На рахунку групи колаборації з такими музикантами як Лорд, Мозес Самни, Суф`ян Стівенс, Boots і, звичайно, Woodkid в ексклюзивному шоу на фестивалі у Монтрі.

RED

‘ATLAS

10 жовтня, 20.00

Вартість квитків: 840-1800 грн

Придбати квитки можно тут

Після шестирічної перерви до України повертаються американські рокери RED. Їх пісні постійно опиняються на топ-позиціях в рок-чартах, а перші два альбоми номінувались на Греммі.

Минулі концерти запам’ятались вітчизняній публіці неймовірною енергетикою так драйвом. RED є саме тими музикантами, які під час концерту вміють не тільки якісно відіграти програму, але й з перших акордів побудувати зв’язок зі слухачами, протягом всього виступу безпосередньо обмінюючись із шанувальниками сильними почуттями та емоціями.

ionnalee (iamamiwhoami)

BelEtage

12 жовтня, 20.00

Вартість квитків: 850-2499 грн

Придбати квитки можно тут

Колишня фронтвумен шведського гурту iamamiwhoami Йонна Лі повертається до Києва з сольним проектом. Зі своїм новим альбомом Everyone Afraid to be Forgotten співачка везе до української столиці подих холодних вітрів Скандинавії, який однак далеко не єдиний, що можна знайти в цих піснях із пронизливим вокалом співачки, що вплітається в медитативне та чуттєве електронне звучання.

Минулий виступ Йонни разом із Röyksopp справив на вітчизняну публіку надзвичайне враження, тому тепер столиця із нетерпінням чекає на співачку.

Slaves

‘ATLAS

17 жовтня, 20.00

Вартість квитків: 890-1590 грн

Придбати квитки можно тут

Британські панки Slaves везуть до Києва свій новий альбом Acts Of Fear And Love. Три роки тому гурт вже виступав в українській столиці, і за ці три роки їх творчість встигла змінитись. Slaves здійснили шлях від грубого та безкомпромісного панку до більш осмисленного пост-панку, при цьому ретельно попрацювавши над записом платівки, що суттєво позначилось на звучанні та сприйнятті.

The HARDKISS

Київський Палац Спорту

19 жовтня, 19.00

Вартість квитків: 650-2200 грн

Придбати квитки можно тут

19 вересня світ побачив третій студійний альбом гурту HARDKISS Залізна ластівка, а рівно за місяць на сцені київського Палацу Спорту відбудеться його презентація. В новій платівці гурт відходить від своїх англомовних традицій і більшість пісень Юлія Саніна виконує українською. Звучання також набуло змін, ввібравши більше від електроніки. Минулий виступ HARDKISS у Києві зібрав 11 000 шанувальників протягом двох днів. Цього разу музиканти обіцяють багато несподіваного та яскравого в побудові шоу, а крім нового альбому буде представлено оновлене бачення старих та улюблених пісень.

Слава рейву!

Кіно-павильон

19 жовтня, 21.00

Вартість квитків: 650-1100 грн

Придбати квитки можно тут

Останні кілька років зробили Київ однією зі світових столиць рейву. Танці під електронну музику all night long набули нечуваної популярності серед молоді, з’явились яскраві постаті у вітчизняному діджеїнгу, а клубів і вечірок стало в рази більше. Електронні івенти набувають все більшого розмаху, що виражається як у масштабах заходів так і в кількості зіркових привозів. Заявити про свою вечірку як про щось круте і варте уваги стає дедалі важче, проте організатори Слава рейву! доклали зусиль, щоб їх заяву було почуто, запросивши двох беззаперечних зірок світової електронної сцени — Vitalic та Олівера Хантеманна.

День Народження Кураж Базар Flashback 90’s

ВДНГ

20 жовтня, 11.00

Вартість квитків: 100 грн

Придбати квитки можно тут

Цього місяця Кураж Базар відзначатиме свій день народження і з такої нагоди влаштує вечірку в стилі 90-х на ВДНГ, де фестиваль пройде вдруге. Кураж Базар планує зібрати зірок 90-х, влаштувати спекотні танці на території А, організувати інстаплейси родом з юності, відкрити кінотеатр з улюбленими серіалами 90-х і воскресити легендарну київську вечірку Timoteka.

Благодійна мета фестивалю цього разу – спільний проект допомоги музичним школам України спільно з Іваном Дорном та лейблом Masterskaya.

РАЙОН #1 Block Party Осінній

Вул. Рейтарська

20 жовтня, 12.00

Вхід вільний

Перша вечірка Район #1 Block Party на Рейтарській цього літа зібрала кілька тисяч людей. Тому в жовтні жителі вулиці знову влаштують захід з поп-ап сторами, фудкортом, виставками та активностями, виручка від якого піде на благоустрій вулиці.

Друга вечірка приверне ще більше учасників, крім закладів і магазинів, які робили першу Block Party: кафе ZigZag і Каштан, шоуруми Syndicate і Riot Division, галерея Дукат і барбер-шоп Chop-Chop Ukraine.

Лесь Подерв’янський

Будинок офіцерів

28 жовтня, 19.00

Вартість квитків: від 250 грн

Придбати квитки можно тут

У жовтні Лесь Подерв’янський знову зачитає свої твори з великої сцени. На цей раз автор озвучить свої найбільш популярні п’єси, а в якості ексклюзиву прочитає уривок з нещодавно закінченого роману Таємничий Амбал.

Подерв’янський, граючи, створює оригінальні п’єси, поєднуючи в них політичний стьоб, алегорію, грубість і здоровий глузд, неприховану іронію.

