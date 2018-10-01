PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Міжнародний день музики: історія свята і навіщо його відзначають/

Міжнародний день музики: історія свята і навіщо його відзначають

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день музики, який був заснований за ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Цей день відзначають з 1975 року.

Рішення про заснування Міжнародного дня музики було прийнято у 1973 році.

Сталася це подія в рамках 15-ї Генеральної асамблеї IMC, що проходила в Лозанні.

Члени Міжнародної музичної ради 30 листопада 1974 року отримали лист з пропозицією про створення цього свята. Його авторами стали сер Ієгуді Менухін (голова Міжнародної музичної ради) та його заступник Борис Ярустовський.

Читайте: Названо головний хіт літа на YouTube

Метою цього свята є поширення музичного мистецтва у всіх прошарках суспільства і реалізації ідеалів миру і дружби між народами, розвитку культур, обміну досвідом та шанобливого ставлення до естетичних цінностей.

Свято відзначається щорічно в усьому світі великими концертними програмами. В цей день звучать кращі твори світової культури.

Також проходять творчі зустрічі з композиторами, виконавцями, музикознавцями, організовуються тематичні виставки та акції просвітницького характеру, що сприяє мети поширення музики як мистецтва в різних спільнотах.

Раніше Факти ICTV зібрали топ-15 сучасних пісень про Україну.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В оточенні сексуальних дівчат! Олег Скрипка представив кліп Кобіта
Стильний і з трояндами: Винник показав тізер нового кліпу
Кліп з українськими школярами: Pianoбoй випустив пісню Підручник
У Києві виступили Imagine Dragons – як це було
Твоя країна Фест у Маріуполі: українські пісні за декілька кілометрів від лінії фронту
Bullet For My Valentine виступлять на фестивалі ZaxidFest 2018
Луї Армстронг
Легенда джазу – Луї Армстронг і його найкращі хіти
Рейтинг музикантів
Не Винником єдиним: музиканти, що роблять Україну відомою
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка