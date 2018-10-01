Хелловін або Ніч напередодні Дня всіх святих відзначають щорічно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Як з’явилося свято

На території сучасних Ірландії, Шотландії та Англії проживали племена, які ділили рік на два сезони – зиму і літо.

Так, 31 жовтня був останнім днем ​​у році. Згідно з традиціями, саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи проникали на землю. Для того, щоб захиститися від них, було прийнято вбиратися у страшні костюми.

А в 19 столітті багато ірландців, шотландців та англійців емігрували до Нового Світу. Свято перекочувало разом з ними.

Як відзначають зараз

Сьогодні з найбільшим розмахом Хелловін відзначають у США і Канаді. А справжніми столицями свята стали Нью-Йорк і Лос Анджелес.

В Україні це свято почали відзначати зовсім недавно. Молодь вдається до нього для веселощів і тематичних вечірок.

У цей день влаштовують різні Halloween-party, конкурси на найкращий страшний костюм і прикрашають свої будинки гарбузами, павутинням, сухим листям тощо.

Читайте: Що не можна робити на Хелловін – наймістичніші забобони

Світильник Джека

Страшний гарбуз насправді називається Світильником Джека. Саме такий ліхтар, за легендою, допоміг духам знайти шлях у чистилище.

Так, багато століть вже існує легенда про жадібного коваля і п’яницю Джека, який тричі обдурив диявола і виторгував собі довгі роки безтурботного життя, а також обіцянку не претендувати на його душу після смерті.

Коли п’яниця помер, у рай його душа також не потрапила. Джек був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня, освітлюючи собі дорогу шматочком вугілля, який він поклав в порожню гарбузову головку.

Тепер цей атрибут служить для того, щоб відганяти злих духів.

Раніше Факти ICTV вирішили трохи допомогти вам визначитися з вибором костюму на свято і придумали 8 питань, які точно вирахують відповідний для вас персонаж.

Фото: unsplash.