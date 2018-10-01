Хелловін або Ніч напередодні Дня всіх святих відзначають щорічно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.
Як з’явилося свято
На території сучасних Ірландії, Шотландії та Англії проживали племена, які ділили рік на два сезони – зиму і літо.
Так, 31 жовтня був останнім днем у році. Згідно з традиціями, саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи проникали на землю. Для того, щоб захиститися від них, було прийнято вбиратися у страшні костюми.
А в 19 столітті багато ірландців, шотландців та англійців емігрували до Нового Світу. Свято перекочувало разом з ними.
Як відзначають зараз
Сьогодні з найбільшим розмахом Хелловін відзначають у США і Канаді. А справжніми столицями свята стали Нью-Йорк і Лос Анджелес.
В Україні це свято почали відзначати зовсім недавно. Молодь вдається до нього для веселощів і тематичних вечірок.
У цей день влаштовують різні Halloween-party, конкурси на найкращий страшний костюм і прикрашають свої будинки гарбузами, павутинням, сухим листям тощо.
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Світильник Джека
Страшний гарбуз насправді називається Світильником Джека. Саме такий ліхтар, за легендою, допоміг духам знайти шлях у чистилище.
Так, багато століть вже існує легенда про жадібного коваля і п’яницю Джека, який тричі обдурив диявола і виторгував собі довгі роки безтурботного життя, а також обіцянку не претендувати на його душу після смерті.
Коли п’яниця помер, у рай його душа також не потрапила. Джек був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня, освітлюючи собі дорогу шматочком вугілля, який він поклав в порожню гарбузову головку.
Тепер цей атрибут служить для того, щоб відганяти злих духів.
Раніше Факти ICTV вирішили трохи допомогти вам визначитися з вибором костюму на свято і придумали 8 питань, які точно вирахують відповідний для вас персонаж.
Фото: unsplash.