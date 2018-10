Темп розширення матерії у Всесвіті виявився повільнішим, ніж вважалося раніше.

Всесвіт існуватиме ще як мінімум 140 млрд років, згідно з міжнародним дослідженням вчених, опублікованим у журналі Publications of the Astronomical Society of Japan.

Це приблизно в десять разів більше за вік існуючого Всесвіту, рівного близько 13,8 млрд років.

Вчені зробили такий висновок завдяки спостереженням за допомогою телескопа Subaru за 10 млн галактик, пише японська газета Asahi Shimbun.

Під час дослідження фахівці склали тривимірну карту розподілу матерії у Всесвіті.

З’ясувалося, що темп її розширення виявився трохи повільнішим, ніж вважалося раніше.

