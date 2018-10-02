Британські туристи 24-річний Едвард Гібсон і 22-річна Джессіка Френк приїхали на Крит у відпустку. Вони знайшли на вулиці гроші, повернули їх власниці і прославилися на весь острів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Під час прогулянки по місту Гібсон спіткнувся об пакет, що валявся на землі. Всередині лежали гроші — 7 тисяч євро.

Пара віднесла знахідку в поліцію. Як з’ясувалося, пакет втратила літня жінка, у якої є магазин на острові. Вона несла виручку в банк і по дорозі впустила гроші.

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– Поліція відвела нас до неї. Жінка плакала і благословляла нас. Це були її засоби до існування, – сказав Гібсон.

Про туристів написала місцева газета, і вони перетворилися на знаменитостей. Їх називали героями, таксисти відмовлялися брати плату за проїзд, а готель запропонувала їм номер краще.

До слова, в Берліні чоловік забув під деревом кілограм золота і €3,5 тис, але інший громадянин знайшов це і повернув господареві.