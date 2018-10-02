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Десятки тисяч років: виявлені малюнки невідомої цивілізації

В Індії археологи виявили наскальні малюнки, які можуть служити доказом існування раніше невідомої цивілізації.

Про це пише ВВС.

Вік малюнків, іменованих петрогліфами, становить десятки тисяч років.

Виявлені вони були на каменях, на вершинах пагорбів в районі Конкані на заході штату Махараштра. Протягом тисяч років більшість малюнків залишалися непоміченими.

Малюнки були заховані під товстим шаром землі і бруду. Вони зображують птахів, тварин і геометричні фігури.

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Вчені відзначають, що деякі малюнки були виявлені раніше. Їх вважали святими, і в окремих районах місцеві жителі навіть поклонялися їм.

– Наше перше припущення після вивчення цих петрогліфів полягає в тому, що їх було створено близько 10 тис. років до нашої ери, – сказав директор департаменту археології штату Махараштра ТЭАС Гардж.

Він додав, що знайдені малюнки були створені представниками товариства мисливців-збирачів. Цим древнім людям ще не було знайоме сільське господарство.

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Десятки тисяч років: виявлені малюнки невідомої цивілізації / 6 фотографий

До слова, у Будинку дельфінів в Помпеях археологи розкопали нові фрески.

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