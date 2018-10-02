Гороскоп на сьогодні прогнозує, що сьогодні буде дуже бажана фізична активність – це знизить ймовірність виникнення деструктивних рішень і реакцій, продиктованих емоціями.

Гороскоп на сьогодні, 2 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Добре присвятити час завершення розпочатих справ, що вимагають вашої активної участі.

Якщо в чомусь необхідно терпіти біль фізичну – наприклад, в неприємних больових процедурах лікування – сьогодні є ймовірність пройти всі швидко і подолати недугу.

Добре прощатися зі старими звичками. Важливі починання краще перенести на інший день, дарувати і отримувати подарунки – теж.

Триває дуже сприятливий період для пізнання і навчання.

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