Виробник віскі Johnnie Walker і телеканал HBO випустили віскі за мотивами серіалу Гра престолів. Лімітована серія приурочена до виходу останнього сезону у 2019 році.

Про це пише thedrum.

Для розробки нового напою Johnnie Walker залучила фахівця з віскі Джорджа Харпера.

Новий смак поєднує в собі карамель, ваніль, ягоди і садові фрукти.

– Віскі з Клінліша пережив довгу шотландську зиму, схожу на ті, з якими справлявся нічний дозор, захищаючи стіну в Грі престолів. Це ідеальне місце для створення нового віскі, – сказав Джордж Харпер.

Читайте: Гра престолів 8: творці розсекретили фінал

Всього компанія розробила 8 видів віскі – під стиль кожного з будинків Гри престолів.

За словами представників компанії, брендована колекція продаватиметься в основному в аеропортах.

До слова, актор Ніколай Костер-Валдау розповів, що був шокований фіналом популярного серіалу Гра престолів.