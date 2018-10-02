Виробник віскі Johnnie Walker і телеканал HBO випустили віскі за мотивами серіалу Гра престолів. Лімітована серія приурочена до виходу останнього сезону у 2019 році.
Про це пише thedrum.
Для розробки нового напою Johnnie Walker залучила фахівця з віскі Джорджа Харпера.
Новий смак поєднує в собі карамель, ваніль, ягоди і садові фрукти.
– Віскі з Клінліша пережив довгу шотландську зиму, схожу на ті, з якими справлявся нічний дозор, захищаючи стіну в Грі престолів. Це ідеальне місце для створення нового віскі, – сказав Джордж Харпер.
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Всього компанія розробила 8 видів віскі – під стиль кожного з будинків Гри престолів.
За словами представників компанії, брендована колекція продаватиметься в основному в аеропортах.
До слова, актор Ніколай Костер-Валдау розповів, що був шокований фіналом популярного серіалу Гра престолів.