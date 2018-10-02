Жовтень 2018 року принесе геймерам велику кількість неймовірних новинок. Факти ICTV зібрали для вас найцікавіші відеоігри, які виходять у жовтні 2018 року.

Super Mario Party

Коли Nintendo випускає нову ігрову консоль, то ніхто не задається питанням: А чи вийде на неї Mario Party? Всіх цікавить тільки: Коли вийде Mario Party? У випадку з Nintendo Switch компанія не розчарувала і планує випустити нову частину улюбленої багатьма гри для вечірок вже у жовтні.

Як завжди, гравцям буде доступний одиночний режим, а також режим вечірки, під час якого учасники змагатимуться у віртуальній настільній грі, намагаючись зібрати якомога більше зірок і монет. Також буде доступно 80 нових міні-ігор, які допоможуть отримати перевагу в партії.

Також з’явиться і командне змагання, в якому 4 людини розділяться на команди і змагатимуться на спеціальній карті за контроль зірок. Для гри потрібний всього один Joy-Con, тому в стандартній комплектації Nintendo Switch можна буде відразу зіграти вдвох.

Вперше буде доступний й онлайн мультиплеєр, який дозволить випробувати свої сили та удачу проти інших гравців у мережі.

Гра прекрасно підійде, якщо ви хочете весело провести час в компанії друзів і перевірити вашу дружбу на міцність.

Дата виходу: 5 жовтня

Платформи: Nintendo Switch

Assassin’s Creed Odyssey

Популярна у всьому світі серія Assassin’s Creed повертається з 11 частиною в основний серії під назвою Odyssey. Ubisoft ще минулого року вирішили, що серії пора відмовлятися від звичної формули Action-Adventure і перетворюватися на повноцінну RPG.

Цього разу дія гри розгортатиметься у стародавній Греції під час Пелопоннеської війни. Гравець візьме під контроль найманця і спадкоємця царя Леоніда Алексіоса або Кассандру, яким дістанеться зламаний спис ватажка Спарти. Розробники обіцяють, що рішення головних героїв (наприклад, на бік якої з воюючих сторін встати) впливатимуть на сюжет і світ гри.

Зміниться й система розвитку персонажа. Тепер замість отримання пасивних умінь, гравцеві пропонуватимуть розвивати одну з трьох гілок: Мисливець, Воїн і Ассасин. Система бою також успадкує нововведення з Origins і покращить їх. Тепер гравцям буде доступно кілька унікальних умінь, які можна буде застосовувати після заповнення спеціальної шкали.

Екіпірування головного героя буде безпосередньо впливати на його характеристики, його можна буде покращувати і підбирати до свого стилю гри. Також повернуться в Odyssey і морські битви, які тепер будуть змінені, щоб більше відповідати епосі гри.

Розробники вже підтвердили, що випуск Assassin’s Creed Odyssey – це тільки початок. Протягом року в гру додадуть величезну кількість додаткового контенту, серед якого будуть як безкоштовні завдання, так і преміум епізоди, які можна буде купити окремо або отримати при придбанні сезонного пропуску. Через таку велику кількість контенту Ubisoft вирішили не випускати наступну частину франшизи у 2019 році. Також варто додати, що власники сезонного пропуску безкоштовно отримають оновлену версію Assassin’s Creed 3.

Дата виходу: 5 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, PC

Call of Duty: Black Ops 4

Щорічний вихід серії Call of Duty цього року представлений у вигляді Call of Duty: Black Ops 4. Багато гравців втомилися від щорічного випуску франшизи, який не приносить великих змін, хоча фанати серії підтримують її на плаву. Цього разу розробники Treyarch спробували зробити щось нове і вирішили повністю прибрати одиночний режим з гри. Мотивували це тим, що більшість гравців не закінчують кампанію і швидко переходять до мережевих режимів.

Замість цього можна буде зіграти в кілька одиночних місій, які розповідають про історії персонажів з мережевої гри. В основному ж тим, хто любить Call of Duty за її кампанію, варто в цей раз пройти повз. Але ось любителям мережевої гри доведеться пристосуватися до кількох змін.

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Розробники вирішили трохи змінити деякі ігрові механіки. Наприклад, тепер здоров’я буде відновлюватися не автоматично, а за допомогою спеціального стимулятора, який перезаряджається деякий час. Також обіцяють й зміну системи балістики.

Фанатів режиму з зомбі чекає приємний сюрприз. Тепер на виході буде доступно відразу 3 карти. Крім того, з’явиться у грі режим в жанрі Battle Royale під назвою Blackout. Як й у всіх інших іграх в цьому жанрі, гравці боротимуться до останнього живого на величезній карті, на якій розкидані різні ресурси.

Попередні відгуки навіть від фанатів серії виявилися досить негативними через відсутність одиночної кампанії і сезонного пропуску, який є єдиною можливістю отримання нових карт (раніше набори карт можна було купити окремо).

Дата виходу: 12 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, PC

Red Dead Redemption 2

Одна з найочікуваніших відеоігор 2018 року Red Dead Redemption 2 нарешті дістанеться до гравців в кінці цього місяця. Перша частина була неймовірним успіхом для Rockstar Games, яка найбільше відома за серією GTA, і тепер продовження може побити нові рекорди.

Розробники обіцяють не просто відкритий, а дійсно живий світ дикого заходу, де кожна зустріч – це унікальна історія, проте розробники намагаються не розкривати занадто багато деталей.

Наразі відомо, що гра розповість історію Артура Моргана – члена банди Ван дер Лінд. Події розвиватимуться у 1899 році. Саме в цей час підходила до кінця епоха дикого заходу. Хоча розробники й просувають ідею закінчення епохи ковбоїв і бандитів, насправді Red Dead Redemption 2 буде приквелом до оригінальної гри, події якої відбуваються у 1911 році.

Система честі, яка була в першій частині, залишиться й тут. Дії гравця визначатимуть, як до нього ставляться мешканці ігрового світу. З’явиться в грі й мультиплеєр, який стане доступний через певний час після релізу Red Dead Redemption 2 і буде схожий на GTA online.

Розробники обіцяють підтримувати гру ще довгий час після виходу невеликими оновленнями, які дозволять по-новому поринути в світ дикого заходу.

Дата виходу: 26 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One

Soulcalibur VI

Фанати жанру Fighting можуть зрадіти поверненню Історії душ і мечів у вигляді Soulcalibur VI, який цілком може повернути серії колишню велич. Хоча частина й буде шостою у франшизі, вона ознаменує її перезапуск і повернеться до початку історії, щоб розповісти всю правду про те, що сталося.

Project Soul вирішили не перенасичувати гру великою кількістю нових персонажів, а повернули велику кількість улюбленців серії, таких як Мітсуругі, Засаламель, Йошімітсу, Зігфрід, Кошмар і багатьох інших. Звичайно ж, не обійшлося і без новачків серії та гостьового персонажа, яким цього разу стане Геральт з Рівії, відомий багатьом за розповідями Анджея Сапковського і відеоіграми Відьмак. Не обійдеться й без нової механіки під назвою Reversal Edge, яка дозволяє швидко відбити атаку і спробувати перейти в наступ або перервати опонента.



На сьогодні загальний ростер налічує 21 одного бійця, кожен з яких володіє унікальною зброєю і стилем бою. Цього цілком достатньо для того, щоб утримати гравців на довгий час.

Для любителів одиночної гри постаралися і створили кампанію, в якій можна буде створити власного бійця і відправитися у подорож пліч-о-пліч з популярними персонажами серії. Однак великою проблемою може стати дуже дивний сезонний пропуск, який включатиме 3 нових персонажів і можливість отримати Тіру. Багато хто вже висловив невдоволення тим, що отримати доступ до улюбленого персонажа можна тільки через сезонний пропуск.

Однак це повинно стати єдиним великим мінусом Soulcalibur VI, адже розробники намагаються зробити все, щоб новачки жанру і серії могли якомога швидше вивчити основи і без проблем змагатися з іншими гравцями.

Дата виходу: 19 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, PC

До слова, у серпні компанія Rockstar Games опублікувала перший трейлер з ігровим процесом однієї з найочікуваніших відеоігор року – Red Dead Redemption 2.

Фото: Nintendo, Ubisoft, IGN, Rockstar Games, BANDAI NAMCO Entertainment America

Відео: Nintendo UK, PlayStation, Rockstar Games.