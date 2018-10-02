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Як завдяки сміттю платити менше за комуналку

У європейських країнах завдяки вторинній переробці сміттю люди отримують електрику та тепло, встановлюючи спеціальні гаджети для відходів.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Перетворити сміття на добриво

Викидати відходи рослинного походження у сміттєвий бак не потрібно. Адже, переробивши його, можна отримати добрива. Саме цим займається пристрій Переробник харчових продуктів. Гаджет досить легкий у використанні та не займає багато місця: рештки їжі завантажують у спеціальний отвір, де вона переробляється у контейнері протягом доби. Потім вторинну сировину використовують для вирощування рослин.

За словами розробників, пристрій здатен переробляти в середньому 400 кілограмів відходів щороку.

Виробити електроенергію

Інша переносна біогазова машина Horse, тобто кінь перетворює будь-які харчові відходи та макулатуру на добрива та навіть електрику. Установка має таку назву, бо імітує процеси травлення тварини – бродіння.

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Зазвичай, таку установку ставлять на цілий район або вулицю. За рік машина здатна переробити 25 тонн відходів. Переробляючи фрукти, овочі, дрібні кістки, серветки, паперові рушники – все те, що зазвичай потрапляє у смітник, можна отримати світло та нагріти воду.

Використати для 3D–принтера

Пластикові пляшки складніше переробити, ніж органічні продукти. Проте, розробники вигадали, що їх можна використовувати для друку на 3D-принтері. У пристрій заправляють картридж, який містить перероблений пластик разових пляшок.

Раніше Факи ICTV писали, що Altercom Limited побудує в Україні сміттєпереробний завод.

Фото: Photopal604 | Dreamstime.com

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