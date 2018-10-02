У Нідерландах майже немає заторів. По-перше, автомобіль тут – справді розкіш. А по-друге, влада робить усе, аби пересадити мешканців на більш екологічні трамваї та велосипеди.

– Велосипедів тут дуже багато. Іноді навіть здається, що це вони заважають машинам, а не навпаки. Але це дуже здорово. Саме такий дух Голландії, – розповідає Анна Кузьменко, яка навчається у Нідерландах.

Не соромляться сідати на велосипед ані діти, ані пенсіонери, ані звичайні роботяги, ані представники влади у костюмах. Навіть прем’єр-міністр і весь кабмін їздять на роботу саме на велосипедах.

Їздити ровером в Амстердамі – саме задоволення. Тобі не треба маневрувати між машинами, як у нас. Тут є безпечні велодоріжки. Влада подбала навіть про паркування, скрізь є парковки де можна залишити ровери. Для велосипедистів тут навіть є окремі світлофори, і підставки, щоб полегшити очікування сигналу. Всі маршрути для двоколісних нанесені на мапу, а спеціальний додаток допоможе спланувати поїздку якомога вдаліше.

Більше дивіться у відео Ранок у великому місті.

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До речі, вчені з’ясували, що регулярне катання на велосипеді впливає на процеси старіння.