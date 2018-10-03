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День захисника України 2018 – дата

14 жовтня 2014 року указом Президента України було встановлено День захисника України. Одночасно був скасований указ 2009 року, згідно з яким 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни. 5 березня 2015 року Верховна Рада України оголосила 14 жовтня вихідним днем.

День захисника України – вихідний день на офіційному державному рівні.

Спочатку свято мало назву День захисника Вітчизни та відзначалося 23 лютого.

Однак у 2014 році президент України Петро Порошенко скасував радянське свято та видав указ про святкування Дня захисника України 14 жовтня.

Уже в березні 2015 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект і оголосила День захисника України вихідним днем.

Читайте: День захисника України 2018: коли вихідні

Запам’ятати, якого числа День захисника України, нескладно – свято випадає на Покрову.

За історичною традицією, саме в цей день вшановували українське військо.

До речі, до Дня захисника України Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів на різні напрямки.

Фото: Міноборони

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