День несприятливий для початку важливих проектів, прийняття рішень.
Гороскоп на сьогодні, 3 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.
Якщо хочеться змін, то краще не починати нове. Можна займатися повсякденними, рутинними справами.
Небажано вирішувати питання, пов’язані з законом, тиском, юридичною діяльністю. Будь-які спори і конфлікти можуть принести гіркоту і розлад.
Настрій, швидше за все, буде мінливим. Дітям може знадобитися додаткова турбота або захист.
Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, брати чи давати гроші у борг.
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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.
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