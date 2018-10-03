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Гороскоп на сьогодні, 3 жовтня

День несприятливий для початку важливих проектів, прийняття рішень.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 3 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Якщо хочеться змін, то краще не починати нове. Можна займатися повсякденними, рутинними справами.

Небажано вирішувати питання, пов’язані з законом, тиском, юридичною діяльністю. Будь-які спори і конфлікти можуть принести гіркоту і розлад.

Настрій, швидше за все, буде мінливим. Дітям може знадобитися додаткова турбота або захист.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, брати чи давати гроші у борг.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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