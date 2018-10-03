Перевищення глобальної середньої температури знизить доступ до води по всій Землі. Вчені назвали найбільш вразливі для посух регіони планети.

Китайські вчені назвали регіони планети, які є найбільш вразливими для посух, викликаних помірним зростанням глобальної середньої температури, повідомляє Phys.org.

Щоб зрозуміти, як глобальні температури вплинуть на доступ до води, дослідники використовували теоретичну модель кругообігу води в природі при звичайних кліматичних умовах.

Вони з’ясували, що в разі подальшого підвищення температур доступ до води знизиться по всій Землі.

При найбільш сприятливому сценарії, передбаченому Паризькою угодою 2015 року (з допустимою нормою підвищення температур – 1,5°C), відчутний дефіцит води все ж виникне.

Він буде помірним у Східній і Південній Азії, Східній і Західній Африці, а також Центральній Європі.

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Більше до дефіциту будуть схильні Північна Азія, Південна Африка, Південна Європа, Середземномор’я, Ісландія, Гренландія та Аляска.

Перевищення встановленої межі зростання температури зменшить водозабезпеченість по всій Землі.

При цьому від посух постраждає на 117 млн ​​осіб більше.

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Фото: Pixabay