PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Катастрофи не уникнути. Землю чекає глобальна посуха/

Катастрофи не уникнути. Землю чекає глобальна посуха

Перевищення глобальної середньої температури знизить доступ до води по всій Землі. Вчені назвали найбільш вразливі для посух регіони планети.

Китайські вчені назвали регіони планети, які є найбільш вразливими для посух, викликаних помірним зростанням глобальної середньої температури, повідомляє Phys.org.

Щоб зрозуміти, як глобальні температури вплинуть на доступ до води, дослідники використовували теоретичну модель кругообігу води в природі при звичайних кліматичних умовах.

Вони з’ясували, що в разі подальшого підвищення температур доступ до води знизиться по всій Землі.

При найбільш сприятливому сценарії, передбаченому Паризькою угодою 2015 року (з допустимою нормою підвищення температур – 1,5°C), відчутний дефіцит води все ж виникне.

Він буде помірним у Східній і Південній Азії, Східній і Західній Африці, а також Центральній Європі.

Читайте: Епідемії, пожежі та голод. Росії пророкують кліматичний апокаліпсис

Більше до дефіциту будуть схильні Північна Азія, Південна Африка, Південна Європа, Середземномор’я, Ісландія, Гренландія та Аляска.

Перевищення встановленої межі зростання температури зменшить водозабезпеченість по всій Землі.

При цьому від посух постраждає на 117 млн ​​осіб більше.

До речі, раніше Факти ICTV дізналися причини кліматичних змін і наслідки глобального потепління для України.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Онлайн-трансляції перевірок і публічний доступ: як позбутися шкідливих виробництв
На Миколаївщині сирзавод незаконно скидає відходи у ставок
Через хімічні викиди в Криму постраждали 37 прикордонників
Как нужно бороться с мусором на масштабных мероприятиях
Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП
Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП
Апокаліпсис
Епідемії, пожежі та голод. Росії пророкують кліматичний апокаліпсис
Херсонщина в небезпеці: у повітрі виявили токсичні речовини
Понад 6 тисяч сміттєзвалищ: екологічна катастрофа в Україні
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка