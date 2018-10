У Стокгольмі (Швеція) оголосили лауреатів Нобелівської премії 2018 у галузі хімії, йдеться у Twitter премії.

Ними стали Френсіс Арнольд – “за спрямовану еволюцію ферментів”, а також Джордж Сміт і Грегорі Вінтер – “за фаговий дисплей пептидів і антитіл”.

Сміт першим описав цей метод, а Вінтер використовував його для розробки ліків.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.