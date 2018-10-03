Нобелівську премію з хімії отримали вчені Френсіс Арнольд, Джордж Сміт і Грегорі Вінтер.
У Стокгольмі (Швеція) оголосили лауреатів Нобелівської премії 2018 у галузі хімії, йдеться у Twitter премії.
Ними стали Френсіс Арнольд – “за спрямовану еволюцію ферментів”, а також Джордж Сміт і Грегорі Вінтер – “за фаговий дисплей пептидів і антитіл”.
Сміт першим описав цей метод, а Вінтер використовував його для розробки ліків.
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BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB
— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.
До речі, Олега Сенцова офіційно висунули на Нобелівську премію миру.
Нагадаємо, Нобелівська премія 2018 з медицини присуджена за терапію раку.