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Нобелівська премія з хімії 2018 присуджена трьом ученим

Нобелівську премію з хімії отримали вчені Френсіс Арнольд, Джордж Сміт і Грегорі Вінтер.

У Стокгольмі (Швеція) оголосили лауреатів Нобелівської премії 2018 у галузі хімії, йдеться у Twitter премії.

Ними стали Френсіс Арнольд – “за спрямовану еволюцію ферментів”, а також Джордж Сміт і Грегорі Вінтер – “за фаговий дисплей пептидів і антитіл”.

Сміт першим описав цей метод, а Вінтер використовував його для розробки ліків.

Читайте: Нобелівська премія 2018 з фізики присуджена за лазери

До речі, Олега Сенцова офіційно висунули на Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, Нобелівська премія 2018 з медицини присуджена за терапію раку.

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