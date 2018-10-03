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Прочитав по губах: постачальник піци врятував жінку від викрадача

У США постачальник піци врятував жінку від викрадача. Чоловік викликав поліцію, коли зрозумів, що жінка у біді.

Про це повідомляє NBC News.

Так, постачальник піци Джозеф Грундль зауважив, щo крім чоловіка, якому він передав піцу, в будинку знаходилася ще й жінка, яка бeззвучно показала губами йому: “Допоможіть”, “Зателефонуйте в поліцію”, вказуючи на великий синець під оком.

– Я пішов, а потім, коли повернувся в ресторан, який знаходиться приблизно за 8 хвилин їзди, набрав 911, – сказав чоловік.

Жінку силою утримував в її ж будинку колишній бойфренд.

Йому пред’явили звинувачення в переслідуванні, зломі і викраденні людини.

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Нагадаємо, як відомий шеф-кухар знешкодив злодія у власному будинку.

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