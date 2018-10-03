Мешканка штату Північна Кароліна (США) Лаура Медлін виграла $2 млн в лотерею Powerball.

Про це повідомляє Independent Tribune.

Вона працює водієм шкільного автобуса.

Жінка розповіла, що мріє про власний будинок.

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– Хочу мати будинок і невелику ділянку землі. А ще я обожнюю коней, але з тих пір як я покинула рідний дім, можливості обзавестися кіньми не знайшлося. Завдяки лотерейному призу це стало можливим, – зазначила американка.

Лотерейний квиток обійшовся американці в 3 дол. Переможниця вирішила отримати одноразову виплату грошового призу.

Після вирахування податків сума виграшу складе $1,4 млн.

Нагадаємо, в США українка виграла в лотерею $5 млн.