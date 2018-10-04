Найдорожчі бренди світу в 2018 році – Apple, Google та Amazon.
Рейтинг найдорожчих брендів світу опублікувало агентство Interbrand.
Як і в минулі роки, список очолив бренд Apple. За рік він подорожчав на 16%, його вартість становить $214,5 млрд.
Наступними йдуть Google і Amazon, оцінені в $155 і $101 млрд.
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Загалом топ-10 найдорожчих брендів світу виглядає так:
- Apple ($214 млрд)
- Google ($155 млрд)
- Amazon ($101 млрд)
- Microsoft ($93 млрд)
- Coca-Cola ($66 млрд)
- Samsung ($60 млрд)
- Toyota ($53 млрд)
- Mercedes-Benz ($49 млрд)
- Facebook ($45 млрд)
- McDonald’s ($43 млрд)
Раніше Forbes склав список найдорожчих брендів у світі, перше місце в якому дісталося Apple.
Фото: Spencer Platt/Getty Images
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