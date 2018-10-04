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10 найдорожчих брендів світу

Найдорожчі бренди світу в 2018 році – Apple, Google та Amazon.

Рейтинг найдорожчих брендів світу опублікувало агентство Interbrand.

Як і в минулі роки, список очолив бренд Apple. За рік він подорожчав на 16%, його вартість становить $214,5 млрд.

Наступними йдуть Google і Amazon, оцінені в $155 і $101 млрд.

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Загалом топ-10 найдорожчих брендів світу виглядає так:

  • Apple ($214 млрд)
  • Google ($155 млрд)
  • Amazon ($101 млрд)
  • Microsoft ($93 млрд)
  • Coca-Cola ($66 млрд)
  • Samsung ($60 млрд)
  • Toyota ($53 млрд)
  • Mercedes-Benz ($49 млрд)
  • Facebook ($45 млрд)
  • McDonald’s ($43 млрд)

Раніше Forbes склав список найдорожчих брендів у світі, перше місце в якому дісталося Apple.

Фото: Spencer Platt/Getty Images

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