Сьогодні, 4 жовтня, по всьому світу відзначають Всесвітній день тварин (World Animal Day), або Всесвітній день захисту тварин. З цієї нагоди, Факти ICTV підготували топ-20 неймовірних фактів про братів наших менших.

Всесвітній день тварин заснували у 1931 році у Флоренції (Італія) на Міжнародному конгресі прихильників руху захисту природи.

Дата 4 жовтня була обрана з тієї причини, що це день пам’яті католицького святого Франциска Ассізького, який вважається покровителем тварин.

Топ-20 неймовірних фактів про тварин

1. У панд немає спеціального місця для сну – ні ліжка, ні гнізда. Тому вони засипають там, де опинилися в момент втоми. І, якщо сон зморив їх, коли вони залізли на дерево, ну що ж, так тому і бути.

2. Устриці можуть змінювати стать в залежності від того, який варіант їм більше підходить у даний момент для спарювання.

3. Люди не можуть пити морську воду, а кішки можуть. Їх нирки фільтрують сіль.

4. Собаки розрізняють ультразвуковий свист. Пол Маккартні, знаючи це, записав цей звук у кінці пісні День життя спеціально для своєї шотландської вівчарки.

5. Собаки чихуахуа названі на честь штату Чихуахуа в Мексиці, де вони і були виявлені.

6. Вагітна морська свинка може передумати ставати матір’ю – тоді дитинчата розсмоктуються всередині її тіла або консервуються на кілька років.

7. Колібрі – єдиний птах, який здатний літати назад.

8. Незважаючи на горб, хребет у верблюда прямий.

9. У кози зіниця квадратна, а у деяких копитних вона схожа на серце.

10. Перша тварина, яка побувала на Місяці – черепаха. Це сталося в рамках Місячної програми СРСР в 1968 році.

11. Одні з живих істот на Землі, які зовсім не хворіють – акули.

12. Дельфіни, як і люди мають легені, а не зябра.

13. Медуза нутрікула – єдина безсмертна жива істота на планеті.

14. В яків молоко рожевого кольору.

15. Слонята смокчуть свій хобот подібно до того, як немовлята свій великий палець.

16. Свині і люди – єдині живі істоти, які здатні засмагати.

17. У альпака найцінніша шерсть. Вона водонепроникна, не брудниться, в сім разів тепліша за хутро вівці.

18. Хамелеони не тільки можуть змінювати своє забарвлення, вони ще й здатні управляти кожним оком окремо і дивитися одночасно в різні

19. Самка тхора вмирає, якщо у неї рік не було сексу.

20. Всупереч поширеній думці, зайці не вегетаріанці – вони охоче вживають в їжу м’ясо.

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Раніше Факти ICTV писали, що премія Wildlife Photography назвала найкращі фотографії тварин.

Фото: unsplash.