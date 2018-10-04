У США звинуватили керівництво соцмережі Facebook в незаконному зборі даних про дітей через додаток Messenger Kids.

Про це повідомляє Голос Америки.

Скаргу подали Кампанія за вільне від реклами дитинство (ССFC), Федеральна торгова комісія США (FTC) та інші організації.

У зверненні стверджується, що інформація про практику конфіденційності є дуже невизначеною – це дозволяє Facebook ділитися даними про дітей з третіми сторонами.

В організації підкреслюють, що Messenger Kids порушує Закон про конфіденційність дітей в Інтернеті (COPPA), тому що не гарантує, що дорослий, який дає дитині дозвіл на використання програми, насправді є його опікуном.

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– У компанії розповідають батькам, що Messenger Kids призначений для безпечного використання дітьми, але вони навіть не відповідають найбільш базовим вимогам закону про конфіденційність. Найкращий вибір для батьків очевидний: тримайте дітей подалі від Facebook, – підкреслив виконавчий директор CCFC Джош Гублін.

Нагадаємо, Messenger Kids – додаток, призначений для дітей у віці від 6 до 12 років, які занадто юні, щоб створювати аккаунт в соцмережі Facebook представив в грудні минулого року.

Додаток дозволяє дітям спілкуватися з іншими користувачами програми і вимагає, щоб батьки налаштували для них обліковий запис.

Фото: dreamstime.