День сприятливий для більшості справ і початку проектів.

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Найсприятливіший час – до 18.00.

Можна вирішувати матеріальні питання: робити великі покупки, займатися фінансовим плануванням, укладати угоди і робити вкладення.

Зірки також радять сьогодні готувати або закладати фундамент майбутніх проектів.

Негативні дії, конфліктні ситуації краще виключити з програми сьогоднішнього дня, як і романтичні побачення.

Вечір бажано провести у спокійній обстановці.

Сприятливо: покупка і надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок подорожі.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.