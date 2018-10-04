PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня/

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня

День сприятливий для більшості справ і початку проектів.

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Найсприятливіший час – до 18.00.

Можна вирішувати матеріальні питання: робити великі покупки, займатися фінансовим плануванням, укладати угоди і робити вкладення.

Зірки також радять сьогодні готувати або закладати фундамент майбутніх проектів.

Негативні дії, конфліктні ситуації краще виключити з програми сьогоднішнього дня, як і романтичні побачення.

Вечір бажано провести у спокійній обстановці.

Сприятливо: покупка і надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок подорожі.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 1 по 7 жовтня

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка