Головне осіннє свято – Покрова Пресвятої Богородиці – завжди відзначають 14 жовтня. У цей день віруючі просять Божу Матір про здоров’я, щастя у сімейному житті та коханні.

Це дуже велике свято саме для жінок, особливо молодих дівчат, які бажають вийти заміж.

На Покрову їм слід прийти до церкви до початку богослужіння, поставити свічку Пресвятій Богородиці та попросити про заміжжя.

Пов’язано з цим днем і багато народних традицій, обрядів та прикмет, про які розповідали Факти ICTV.

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До речі, 14 жовтня українці відзначають також День захисник України, який з 2015 року став вихідним.

Фото: foma.ru