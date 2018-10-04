Ви навіть не уявляєте, на що ми часто бездумно витрачаємо гроші.

Субота – традиційний для моєї родини день покупок. Похід до супермаркету. Складаємо список необхідних продуктів і вперед.

Правильно виставлені товари, музика і запахи все сприяє тому, аби ми з легкістю розставались із грішми.

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Щоб не потрапити на маркетингову вудку психологи радять запам’ятати кілька простих правил.

Не ходити до магазину голодним. Бажано робити покупки без дітей. Замість великих візків обирати невеликі кошики. Та брати лише заплановану під конкретні покупки суму.

Але дотримуватись останнього пункту доволі важко коли у Вас в руках з’являється кредитна картка.

За словами психологів кредитні картки присипляють нашу пильність. Часто ми просто втрачаємо контроль над видатками. Поступово зменшуйте дозу, точніше ліміт на кредитці.

Десь близько 60% жіночого гардеробу це речі які жінка майже не вдягає. 30% це речі куплені які навіть з бірками висять.

Американка Лорен Сінгер відмовилась від усіх продуктів, де є пластик. Навіть від їжі в поліетилені.

Усе що можливо, Лорен купує вживане – меблі, велосипед, одяг.

Звичайно, щоб купити на секонд-хенді щось хороше треба витратити чимало часу. Але воно того варто – це дешево і часто ексклюзивно.

Чи варто купувати вживані речі – це вибір кожного. Але щоб зекономити, фахівці радять робити шопінг у так званих стокових або аутлет магазинах – де продають якісні речі минулих колекцій зі знижкою. Та й сезонні розпродажі ніхто не відміняв. І це стосується не лише одягу. Ті ж велосипеди краще купувати восени, а лижі навесні.

А ще не треба забувати, що економити можна, на перший погляд, на щоденних дрібницях.

Марина Ждан – фінансовий аналітик. Вона радить відкладати гроші до конверту – реального або банківського – інакше вони просто розчиняться у вирі інших видатків.

До слова, теплові насоси: скільки зекономлять та яка вартість.