Квіти стали традиційним подарунком на День вчителя. Щоб урізноманітнити укорінений звичай, Факти ICTV підготували 10 нестандартних варіантів букетів, а також дізналися їх вартість.

Отже, традиційні троянди зараз обійдуться у 10-60 гривень за квітку, один тюльпан буде коштувати 25 гривень, а улюблені осінні хризантеми – 25-35 гривень за гілочку.

Польові квіти

Зараз букетом троянд або хризантем нікого не здивуєш. А ось повітряна композиція з простих лугових квітів виділить Вашу дитину з натовпу.

Поєднуйте ромашки, волошки, колоски, конюшину, звіробій, мак, ехінацею, золототисячник, чортополох. Прикрасьте букет яскравою обгорткою або простою атласною стрічкою – і ви отримаєте відмінну хмару з легкого подиху поля.

Правда, у магазинах такі квіти, навряд чи, знайдуться. За словами флористів, вони швидко обсипаються, тому їх просто не замовляють.

Зате оригінальний букет можна придбати у бабусь біля метро або на ринку за 20-40 гривень.

Мікс з квітів, ягід, фруктів

Від цього букета так і віє осінню!

З’єднайте у запашну композицію гербери, маргаритки, ромашки, соняшники і троянди та додайте свіжі гілочки калини, горобини, фізалісу, яблук або айви. Повірте, з них вийде відмінний тандем!

Коштує цей оригінальний букет близько 300 гривень.

Букет із квітів і канцелярського приладдя

Мабуть, це один з найбільш незвичайних букетів. Композиція з квітів, паперових літаків і традиційного шкільного приладдя – лінійок, олівців, ручок, пензликів точно не залишиться непоміченою. А зробити її можна своїми руками або замовити у флористів.

У якості квітів можна використовувати будь-які яскраві варіанти – соняшники (від 30 гривень за квітку), хризантеми (30-35 гривень за гілочку) або іриси (одна квітка від 25 гривень).

Креативний вазон

Такий варіант букета підійде, якщо ви знаєте вчителя не перший рік і він, до того ж, є класним керівником вашої дитини.

Для втілення ідеї вам знадобиться трохи умінь, часу і сил. Виріжте з фотографій однокласників вашої дитини квіточки, прикріпіть їх на дерев’яні шпажки і “висадіть” у вазон.

Цей милий подарунок, зроблений власними руками, буде радувати вчителя цілий рік, а вам допоможе заощадити пару сотень гривень.

Коробка з квітами

Це оригінально, просто і зі смаком! Така презентація букета стала справжнім трендом у нашому світі.

За словами флористів, вартість такого подарунка залежить від коробки, ціна якої може варіюватися від 60 до 200 гривень, а також він її наповнення.

В середньому за такий букет доведеться викласти від 250 до 300 гривень.

Букет у формі глобуса

Це лаконічно, оригінально і дуже дорого. Квіти можна скріпити у що завгодно, на це тільки ваша воля і талант майстра.

На День вчителя на думку флористів, більше підійде глобус. Його вартість у квіткових магазинах Києва 1800-2000 гривень.

Набір інструментів з квітами

Квіти у дерев’яному ящичку, схожому на контейнер для інструментів – оригінальний і практичний подарунок на 1 вересня.

Його зручно тримати на столі, легко донести додому, а скриньку потім можна використовувати для зберігання різноманітних дрібниць.

Правда, коштує такий арт-об’єкт чимало. Середня ціна 600 гривень.

Букет у гарбузі

З гарбуза вийде відмінна квіткова ваза. До того ж, її можна наповнити різними варіаціями квітів. Найбільш красиво у ній виглядають червоні троянди, гербери, жовті хризантеми.

Однак, ціна квіткової композиції не з дешевих, в середньому 1,5 тисячі гривень.

Сонячний зайчик

Лаконічний, і одночасно незвичайний, букет з сонячних гербер, хризантем і зеленої аспидистри у доповненні з красивими декоративними елементами стане чудовою вітальною листівкою для вашого викладача!

Обійдеться такий букет в середньому 200-300 гривень.

Букет з цукерок

Цей смачний букет точно підніме настрій викладачеві. Його можна зробити своїми руками або замовити у квітковому магазині.

Для самостійно створення композиції вам не знадобиться багато грошей і сил. Цукерки у букет підійдуть будь-які, а майстер-класи зі створення можна знайти в інтернеті.

Якщо ж у вас немає зайвого часу, цукерковий шедевр можна замовити у будь-якому квітковому магазині або в магазині подарунків.

Правда, ціна такого арт-букета буде не з дешевих від 1 тисячі до 2 тисяч гривень.

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До речі, Факти ICTV писали, що подарувати класному керівнику окрім квітів.