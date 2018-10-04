Якщо ви досі сумніваєтеся, яку тварину завести, і чи варто взагалі це робити, наш матеріал буде для вас корисним.

Про що варто пам’ятати?

У першу чергу слід розуміти, що рішення завести тварину не повинно бути імпульсивним.

Ви маєте розуміти, що домашня тварина залишиться з вами на довгі роки, тому потрібно все зважити та гарненько обміркувати.

Вихованця краще обирати, з огляду на власний стиль життя. Наприклад, кішки найбільш активні вранці, а тхори будуть спати по ночах.

До того ж, деякі тварини потребують постійного спілкування, тому якщо ви буваєте вдома рідко, не варто прирікати вихованця на самотність.

Також важливо пам’ятати, що великій тварині буде некомфортно в маленькій квартирі.

Крім того, якщо ви знімаєте житло, про плани завести улюбленця краще порадитися з орендодавцем.

Яку тварину обрати?

Кішка. Всупереч думці про незалежність кішок, більшість із них товариські та люблять увагу. Вони не настільки вимогливі, як собаки, хоча теж потребують ласки та гри.

Зазвичай кішки невибагливі в їжі та швидко привчаються до лотка. Щоправда прибирати доведеться регулярно – кішки люблять, щоб наповнювач був сухий і чистий.

Собака. Собаки постійно мають потребу у спілкуванні з людиною, тому їм потрібно приділяти хоча б кілька годин на день. Великі та масивні породи краще не тримати у квартирі.

Крім того, деяким породам потрібні тривалі та інтенсивні прогулянки, а іншим – ретельний догляд за шерстю. Пам’ятайте про те, що собаку недостатньо годувати та вигулювати, їй потрібні любов, увага, повага та турбота.

Птахи. Папуги та канарки дуже розумні й товариські, при цьому вимагають багато уваги. Птахам потрібно приділяти мінімум 2-3 години на день, а на решту часу знаходити їм заняття.

Врахуйте також те, що від птахів може бути багато бруду, і чимало часу буде йти на чистку клітки.

Гризуни. Якщо ви живете в маленькій квартирі та не знаєте, що таке вільний час, то хом’яки, миші, щури, піщанки та морські свинки будуть ідеальним варіантом.

Гризуни невибагливі та прості в догляді. Однак у цих тварин дуже коротке життя. Хом’яки живуть близько 4 років, а щури та піщанки – всього 2.

Найкращий варіант для дитини

Якщо ви вирішили подарувати дитині друга у вигляді тварини, орієнтуйтеся на характер і темперамент вашого малюка.

Також не забувайте про те, що вся відповідальність за вихованця все одно ляже на ваші плечі. Тому беріть того, за ким ви самі згодні доглядати!

Якщо дитина зовсім маленька або у вас в родині ніколи не було тварин, почніть із рибок.

Вони не вимагають значного догляду, до того ж годувати їх потрібно тільки раз на день. З цим точно впораєтеся і ви, і ваша дитина.

Гризунів краще обирати для дітей старшого віку. Хороший варіант – морські свинки. Вони ласкаві, рідко кусаються і не настільки тендітні як хом’яки чи щури. До того ж, морські свинки живуть до 8 років.

Ще один простий у догляді вихованець – черепаха. Вона швидко звикає до власника та впізнає його, дозволяючи годувати з руки та гладити панцир.

Якщо ви все-таки наважитеся на більш традиційний варіант – кішку або собаку – пам’ятайте, що їх виховання ляже на ваші плечі.

Коти та собаки не сприймають дитину як свого господаря, тому роль “головного” завжди належить дорослим.

Ми також з’ясували, чи варто брати тварин із притулків і який догляд їм потрібний.

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