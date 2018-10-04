Є цілий перелік стандартних причин, чому жінка не хоче інтимної близькості. Головне запам’ятати: вона хоче, але ще про це не здогадується.

Факти ICTV разом із сексологом Наталією Єжовою розкажуть, як жінці повернути якісний секс та оргазми у своє життя.

Чому жінка не хоче сексу – причини

Існує стандартний набір причин: хвороба, втома, стрес, депресія або прийом препаратів, які знижують лібідо.

Ще однією розповсюдженою причиною є – брак уваги. Жінкам, як повітря, необхідні увага, турбота, ласка.

Також, на зниження лібідо впливає негативне ставлення жінки до свого тіла.

Як повернути секс у своє життя

Навчіться насолоджуватися своїм тілом

Піклуватися і насолоджуватися своїм тіло потрібно не тільки під час сексу, а протягом усього дня.

придбайте якісну постільну білизну і не втрачайте момент вранці у ній поніжитися

після душу нанесіть крем на вигини всього тіла

вранці одягніть приємну тканину: атлас або шовк. Бризніть на свою нижню білизну улюбленим парфумом, щоб посилити свою сексапільність. Для цього найкраще підійдуть солодкі аромати: ваніль, карамель, суниця, шоколад

Почніть свій день із зарядки кішечки, щоб наповнити тіло сексуальною енергією.

– Встаньте у колінно – ліктьову позицію, прогніть спинку, підніміть сідниці на вдиху. На видиху спину вигніть, муркочіть, нявкайте, відчуйте в собі кішечку, – розповідає сексолог.

Також варто відмовитися від ходи у стилі “втомленого сантехніка”. Вона повинна бути легкою, впевненою, летючою. Тренуйтеся перед дзеркалом вдома, регулярно одягайте підбори.

Так, що випрямились і пішли від стегна!

Як додати собі впевненісті протягом дня? Досить одягти еротичну білизну під діловий одяг. Також можете скачати на телефон свою відверту фотографію або відео.

Перед цим не буде зайвим звернутися до фотографа і зробити фотосесію у стилі ню. Красива еротика подобається практично всім. Та й уявіть реакцію чоловіка, який отримає таке фото на роботі. Тоді вдома вам буде не до відмовок.

Фізкульт привіт!

Ще один спосіб розбудити в жінці бажання – це спорт! Два в одному: і гарна фігура, й якісний секс.

При фізичному навантаженні, організм виділяє ендорфіни, які викликають щастя і впевненість. А прискорений кровообіг підвищує збудження. Також адреналін, який виділяється при фізичних навантаженнях, сприяє підвищенню лібідо, – зазначає Наталя Єжова.

Не бійтеся фантазувати

– Мозку все одно він це уявляє, або це відбувається насправді. Уявіть, як приймаєте душ з коханою людиною. Візуалізуйте свої бажання і ви побачите результат миттєво, – розповідає сексолог.

Коли ви фантазіруете, з’являється бажання, кровообіг посилюється. Чим частіше це робити, тим краще зв’язок картинки в голові і збудження.

– Подивіться еротичний фільм і уявіть себе в головній ролі. Реакція організму не змусить чекати, – рекомендує Наталія Єжова.

Вправи Кегеля

– Це вправи для лонно-куприкового м’язу, яка підтримує сечовий міхур, матку, пряму кишку і піхву. Чим краще вони натреновані, тим сильніше оргазм, – розповідає Наталя.

Виконання цих вправ дає збудження, бо посилюється кровообіг в інтимних органах малого таза.

Коли наступного разу підете в туалет по-маленькому, напружте м’язи і зупиніться у процесі. Ви відчуваєте маленьке стиснення? Знайомтеся – це ваші м’язи.

Напишіть інструкцію до свого тіла самі

У кожної людини є дві частини інтимного життя: одна з партнером, а друга – з собою.

Як партнер дізнається переваги вашого тіло, якщо ви самі їх не знаєте? Тому вивчіть всі вигини і реакції свого тіла. Які дотики особливо приємні: м’які, сильні, колючі, щипаючі, ніжні, грубі.

Знайдіть всі свої гарячі точки на тілі. Ваші пальці – ідеальний інструмент, щоб вивчити і зрозуміти, які рухи, ритм і глибина вам подобаються. Вивчіть себе і почнете збуджуватися від себе самої, кожен раз, коли будете проходити поруч з дзеркалом, – зазначає сексолог.

До слова, раніше Факти ICTV розповідали, чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях і яке покарання за це передбачено.

Фото: unsplash.