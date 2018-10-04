Астрономи за допомогою телескопа Kepler знайшли за межами Сонячної системи аналог Місяця – перший в історії екзомісяць.
Вчені з Колумбійського університету знайшли біля далекої планети за межами Сонячної системи перший в історії екзомісяць, пише Science Advances.
Астрономи переконані, що багатопланетні системи, схожі на Сонячну, є нормою для Всесвіту. Однак досі їм не вдавалося знайти інші атрибути Сонячної системи, наприклад, супутники планет – місяці. Ці космічні об’єкти надто малі для існуючих методів виявлення.
Основним серед них є “метод транзиту”, коли найдрібніші зміни блиску зірок вимірюють у момент проходження планет між ними та Землею.
У пошуках екзомісяців, учені проаналізували дані про 284 екзопланети, знайдені космічним телескопом Kepler.
Астрономи виявили невеликі відхилення та погойдування на кривій блиску. Планета Kepler 1625b затьмарювала свою зірку з невеликими відхиленнями – пізніше чи раніше.
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Спостереження за зіркою та її планетою показали, що разом із планетою рухається її супутник.
Розрахунки показали, що маса місяця становить лише 1,5% від маси планети, яка за розмірами схожа на Юпітер. Приблизно таке ж співвідношення мають Земля і Місяць.
Вчені кажуть, і сама планета Kepler 1625b, і її місяць складаються з газу, а враховуючи розміри планети, її супутник нагадує планету Нептун.
Раніше вчені знайшли у космосі нейтронну зірку, що відхиляється від теоретичних передбачень.
Фото: Rastan/Dreamstime