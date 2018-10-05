7 жовтня в Україні відсвяткують одне з найбільш довгоочікуваних свят осені – День вчителя.

Не завжди можна підібрати відповідні слова, щоб висловити свою вдячність вчителю.

Тому Факти ICTV знайшли для вас 5 найкращих віршів, якими можна привітати улюблених вчителів.

I

До поки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, Ми Вам життям бажаємо твердо йти, І дням наступним від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить Вас, Людська повага й шана не минають, А вашу мрію й працю повсякчас Лиш визнання вінчають!

II

Жовтень щедрий на барви осінні День учителя – свято ж яке! Освітянській великий родині Дітвора шле вітання палке! Сьогодні усі надзвичайно красиві, Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі! Ці зустрічі з вами цікаві, охочі, Щоб зорями сяяли вчительські очі, А учні у школі трудились на славу, І вище ваш труд цінувала держава!

III

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

IV

Ми Вас з Днем вчителя вітаємо,

Легкої праці вам бажаємо.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

V

Вітаємо вчителів

З днем таким святковим.

Щастя буде хай у вас

Лиш стовідсотковим.

Радують нехай вас діти

Гарними знаннями.

Буде сповнене життя

Ясними лиш днями.

Читайте: Коли День вчителя 2018 в Україні

До слова, Факти ICTV також зібрали 5 найкращих подарунків на День вчителя.

Фото: Vadimgozhda | Dreamstime.com