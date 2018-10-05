7 жовтня в Україні відсвяткують одне з найбільш довгоочікуваних свят осені – День вчителя.
Не завжди можна підібрати відповідні слова, щоб висловити свою вдячність вчителю.
Тому Факти ICTV знайшли для вас 5 найкращих віршів, якими можна привітати улюблених вчителів.
I
До поки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаємо твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
II
Жовтень щедрий на барви осінні
День учителя – свято ж яке!
Освітянській великий родині
Дітвора шле вітання палке!
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!
III
Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров’я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.
IV
Ми Вас з Днем вчителя вітаємо,
Легкої праці вам бажаємо.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладенько,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.
V
Вітаємо вчителів
З днем таким святковим.
Щастя буде хай у вас
Лиш стовідсотковим.
Радують нехай вас діти
Гарними знаннями.
Буде сповнене життя
Ясними лиш днями.
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До слова, Факти ICTV також зібрали 5 найкращих подарунків на День вчителя.
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