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Факти / Lifestyle / День вчителя 2018: найкращі привітання/

День вчителя 2018: найкращі привітання

7 жовтня в Україні відсвяткують одне з найбільш довгоочікуваних свят осені – День вчителя.

Не завжди можна підібрати відповідні слова, щоб висловити свою вдячність вчителю.

Тому Факти ICTV знайшли для вас 5 найкращих віршів, якими можна привітати улюблених вчителів.

I

До поки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаємо твердо йти,

І дням наступним від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

II

Жовтень щедрий на барви осінні

День учителя – свято ж яке!

Освітянській великий родині

Дітвора шле вітання палке!

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

III

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров’я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

IV

Ми Вас з Днем вчителя вітаємо,

Легкої праці вам бажаємо.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

V

Вітаємо вчителів

З днем таким святковим.

Щастя буде хай у вас

Лиш стовідсотковим.

Радують нехай вас діти

Гарними знаннями.

Буде сповнене життя

Ясними лиш днями.

Читайте: Коли День вчителя 2018 в Україні

До слова, Факти ICTV також зібрали 5 найкращих подарунків на День вчителя.

Фото: Vadimgozhda | Dreamstime.com

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