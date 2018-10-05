Сьогодні невдалий час для початку важливих справ і великих проектів. Висока ймовірність конфліктів.

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Особливу увагу варто приділити партнерським відносинам. Дрібні причіпки і недомовки можуть перерости у велику сварку – терпіння і м’якість допоможуть усе згладити. Варто вирішувати питання в міру того, як вони надходять, у спокійній обстановці та розумно.

Небажано робити великі покупки, фінансові операції. Бажання боротьби краще направити на перемогу над внутрішніми страхами.

Післяобідній час може бути досить емоційним і неконструктивним. Додаткова турбота може знадобитися дітям, можливі примхливість і страхи. Потрібні любов і підтримка. Вечірня пора підійде для медитації, йоги, духовних практик.

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Несприятливо: брати і давати гроші в борг, підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас.

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