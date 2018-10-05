Перший місяць осені вже встиг подарувати киянам і холод, і сонце. А що з концертів, вечірок та інших цікавих заходів приготував для нас жовтень на цих вихідних?

Кияни зможуть відвідати фестиваль Kyiv Food and Wine Festival або сходити на концерт Олексія Горбунова – лідера музичної групи Грусть пилота, який у 2014 році заявив про припинення зйомок у Росії, і повернувся в Україну.

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Також ці вихідні стануть подарунком для любителів джазу – відразу 2 концерти віртуозної музики.

Факти ICTV підготували список кращих івентів Києва вікенду.

Mark Gross Quartet (USA) – Duke Ellington Tribute



Фото: Facebook

32 JazzClub

5 жовтня, 20:00



Вартість квитків: 600 грн

Придбати квитки можна тут

До київського 32 JazzClub завітають заокеанські гості — джазовий квартет на чолі з Марком Гроссом, відомим альт-саксофоністом та двічі лауреатом премії Греммі. Концертна програма, яку представлять американські джазмени буде присвячена спадку великого Дюка Елінгтона, в оркестрі якого вже довгий час грає Марк Гросс. Ідеальне дозвілля всіх справжніх поціновувачів джазу — вечір музики визнаного майстра минулого у виконанні його сучасних, майстерних та талановитих послідовників.

Jazz and Latino. Відкриття сезону

Фото: Facebook

Будинок Архітектора



5 жовтня 20.00

Вартість квитків: 250-490 грн

Придбати квитки можна тут

Вечір 5 жовтня готуються наповнити неймовірною атмосферою гранди вітчизняного джазу — Квартет Руслана Єгорова. У Будинку Архітектора відомий колектив виконає авторські варіації всесвітньо-відомих джазових композицій, доповнивши їх спекотними латиноамериканськими ритмами. Від цього концерту не варто очікувати легкої та приємної атмосфери невимушеного спілкування з музикою та один з одним. Варто прийти і просто нею насолодитись, адже музиканти гарантують, що саме такою ця атмосфера і буде.

Павло Ігнатьєв. Мелодія Осені



Фото: Facebook

Caribbean Club

6 жовтня, 19.00



Вартість квитків: 180-650 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найтитулованіших молодих піаністів сучасної України влаштовує по-справжньому осінній концерт в камерній атмосфері Caribbean Club. Майстерний музикант, що звик зачаровувати глибоким звучанням справжнього роялю величезні зали, цього разу запрошує на вечір набагато більш інтимного спілкування, в якому музика, виконавець та слухачі стануть єдиним цілим, щоб якомога глибше відчути кожну ноту.

Олексій Горбунов та Грусть Пилота



Фото: FromUA.NEWS

Docker-G pub

6 жовтня, 21.00

Вартість квитків: 400-8000 грн



Придбати квитки можна тут

Відомий актор театру та кіно, Олексій Горбунов, окрім своєї акторської діяльності, багато уваги приділяє також музиці. Артист є автором-виконавцем власних пісень, а також щиро відданий творчості відомих бардів минулого. На творчому вечорі, що відбудеться 6 жовтня у Docker-G pub, Олексій Горбунов та гурт Грусть Пилота виконають акторові композиції та пісні легендарних Володимира Висоцького, Марка Бернеса та Булата Окуджави. Також буде можливість неформального спілкування із артистом на безліч цікавих тем.

Kyiv Food and Wine Festival

Фото: Facebook

ВДНГ

6-7 жовтня

Вартість квитків: 80 грн

Цими вихідними на ВДНГ відбудеться 11-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival. На гостей заходу чекають фудкорти з вишуканими сирами від місцевих виробників, безліч сортів найкращого вина від українських та закордонних виноробів та безліч забав. Декілька разів протягом кожного з днів фестивалю буде проводитись традиційне чавлення винограду, в якому зможе взяти участь кожен охочий — для цього організатори видаватимуть спеціальні гумові чоботи.

Нагадаємо, після тривалої перерви гурт Океан Ельзи знову повернувся на сцену і виступив на головній арені країни НСК Олімпійський.