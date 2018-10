Найпозитивніше свято – Всесвітній день посмішки – відзначається з 1999 року в першу п’ятницю жовтня. Цього року воно припадає на 5 жовтня.

иникненню цього свята посприяв американський художник Харві Белл. Нічим особливим він не вирізнявся і, можливо, про нього так ніхто і не дізнався, якби не одне замовлення.

У 1963 році страхова компанія звернулася до нього з комерційною пропозицією – намалювати оригінальний символ, який би став їхньою візитівкою. Художник запропонував їм усміхнену жовту пичку, яку тепер називають смайликом.

Фото: pixabay.com

Ідея замовникам сподобалася, проте заробив Белл на ній усього 50 доларів. Значки зі смайлом користувалися такою шаленою популярністю, що незабаром цей символ з’явився на бейсболках і футболках, листівках і конвертах, і навіть на сірникових коробках. А поштове відомство США випустило марку з цим добродушним символом.

Однак, пізніше спритні підприємці, які не мали ніякого відношення до цього замовлення, запатентували знак. Белл не став оскаржувати порушення – замість цього художник запропонував вибрати день, в який будуть відзначати свято посмішки.

Він вважав, що Всесвітній день посмішки буде правильніше влаштувати в похмуру погоду, коли за вікном ллє дощ, а сонце і не думає визирати.

Девізом Дня стали слова Do an act of kindness. Help one person smile, що перекладається приблизно так: Зроби добру справу. Допоможи з’явитися хоча б одній посмішці.

Факти ICTV не порушуватимуть традицію і пропонують посміхнутися, переглянувши фото. А ще – дізнатися кілька цікавих фактів про посмішку.

Цікаві факти про посмішку

Говорячи про Всесвітній день посмішки, не можна не згадати і про Скотта Фалмана , який у 1982 році ввів комп’ютерний символ посмішки.

, який у 1982 році ввів комп’ютерний символ посмішки. До речі, а ви знаєте, що перша справжня посмішка з’являється у віці від 6 до 8 тижнів.

Посмішка дитини впливає на її матір сильніше будь-яких наркотиків.

А 5 хвилин інтенсивного сміху збільшує тривалість життя щонайменше на рік. Звичайно, вплив посмішки не настільки глобальний, однак і вона дещо може.

Посмішка знімає стрес, благотворно впливає на імунітет, зміцнює нервову систему.

З точки зору здоров’я посмішка до всього іншого має омолоджуючий ефект: запобігає утворенню передчасних зморшок, підтримує еластичність шкіри.

Вродливою важко назвати людину, яка не посміхається. А жінці посмішка може замінити макіяж. Дослідження показали, що 70% чоловіків більше подобаються жінки з посмішкою, а не з макіяжем на обличчі. Робіть висновки)





















Фото: tv.ua, pixabay.com, Серебряные тучки, @KotoBatka