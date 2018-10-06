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Факти / Lifestyle / День вчителя 2018: найкращі СМС-привітання/

День вчителя 2018: найкращі СМС-привітання

День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня, тож у 2018 році педагоги прийматимуть вітання 7 жовтня.

День вчителя – улюблене свято не лише педагогів, але й учнів. Для тих, кому складно висловити вдячність своїм шкільним батькам, Факти ICTV підготували невеличку “шпаргалку” у вигляді смс-привітань.

I

Прийміть уклін від нас земний!
Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ
І залишити у житті лиш добрий слід!

II

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету.
І нині я за всіх скажу: Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!

III

Нехай радують учні,
Нехай знання легко даються,
Нехай будуть Ваші дні легкі,
Нехай всі починання вдаються!

IV

Учитель – це не професія, вчитель – це ціле життя, і воно віддане школі та учням. Сьогодні Ваше свято, і ми бажаємо Вам сили та міцного здоров’я.

V

Прийміть від мене привітання – найпалкіші,
А з ними побажання – найщиріші –
Добра, поваги, злагоди, любові,
Багатої на щастя долі!

Читайте: День вчителя 2018: що подарувати класному керівнику

VI

На важкій шкільній ниві
Кожен день Ви у труді,
Будьте завжди Ви щасливі,
У радості живіть!

VII

Осіннє свято – День вчителів,
Такий гарний, яскравий, добрий, світлий!
Спасибі Вам від дорослих і дітей
За те, що світ відкрили нам заповітний!

Раніше Факти ICTV склали топ-10 оригінальних букетів вчителю на День знань.

Фото:Maglara | Dreamstime.com

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