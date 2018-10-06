У США чоловік протягом 30 років підпирав двері сараю метеоритом вартістю $100 тис.

Житель американського штату Мічиган протягом 30 років підпирав двері метеоритом вартістю $100 тис., повідомляє Центральний Мічиганський університет.

Чоловік попросив викладача геології Мону Сірбеску вивчити камінь. Виявилося, що він дійсно прилетів із космосу, а його вага більше 22 фунтів (близько 10 кг).

Це шостий за величиною метеорит, який знайшли в Мічигані. Він на 88% складається з заліза та на 12% – із нікелю, що рідкість для космічних тіл.

– Це найцінніший зразок, який я тримала у своїх руках, з точки зору вартості й науки, – зізналася геолог.

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За словами чоловіка, метеорит виявили на території ферми, яку він купив у 1988 році. Камінь підпирав двері сараю.

При цьому він уточнив, що знав про природу походження каменю.

Новий господар не знав, що робити з метеоритом, тому 30 років просто підпирав ним двері.

До слова, купівлею метеорита вже зацікавився Музей мінералів у штаті Мен.

Раніше астрономи знайшли за межами Сонячної системи перший в історії екзомісяць.

Фото: Скріншот відео/ Central Michigan University