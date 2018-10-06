День не передбачений для матеріальних справ. Час більше підходить для духовних практик і релігійних ритуалів.

Гороскоп на 6 жовтня публікує AstroExpert у Telegram.

Перша половина дня – чудовий час для вшанування предків, поклоніння їм, вивчення свого коріння, складання генеалогічного древа і т.д.

Сьогодні не варто сильно перенапружуватися – хороший і якісний відпочинок допоможе відновити сили перед наступним тижнем.

Комунікації з людьми можуть не принести бажаного результату.

Техніка та інтернет-з’єднання теж можуть давати збій.

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Час, проведений на свіжому повітрі, краще за сидіння вдома.

Початок лікування і зцілення на сьогодні краще не планувати, як і початок будь-яких важливих справ і проектів.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу та прикрас.

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