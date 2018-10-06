PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 6 жовтня/

Гороскоп на сьогодні, 6 жовтня

День не передбачений для матеріальних справ. Час більше підходить для духовних практик і релігійних ритуалів.

Гороскоп на 6 жовтня публікує AstroExpert у Telegram.

Перша половина дня – чудовий час для вшанування предків, поклоніння їм, вивчення свого коріння, складання генеалогічного древа і т.д.

Сьогодні не варто сильно перенапружуватися – хороший і якісний відпочинок допоможе відновити сили перед наступним тижнем.

Комунікації з людьми можуть не принести бажаного результату.

Техніка та інтернет-з’єднання теж можуть давати збій.

Читайте: Гороскоп на тиждень із 1 по 7 жовтня

Час, проведений на свіжому повітрі, краще за сидіння вдома.

Початок лікування і зцілення на сьогодні краще не планувати, як і початок будь-яких важливих справ і проектів.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу та прикрас.

Докладний гороскоп на жовтень 2018 для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзиві Фактів ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка