Картина відомого вуличного художника Бенксі самознищилася після того, як її купили за мільйон фунтів на аукціоні Sotheby’s в Лондоні.
Картина Бенксі Дівчинка з кулею була останнім лотом на аукціоні, повідомляє Telegram-канал Mash. Вона була продана за мільйон фунтів стерлінгів, передає УНІАН.
– Щойно ведучий вдарив молоточком після ставки в 1 мільйон фунтів, як процес самоліквідації запустився, – йдеться в повідомленні.
У рамку картини був захований шредер, який пошматував її на дрібні смужки.
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– Раз, два, продано, – так прокоментував самознищення картини сам Бенксі.
Нагадаємо, паспорт відомого рок-музиканта Віктора Цоя пішов з аукціону.
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