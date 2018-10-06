Картина відомого вуличного художника Бенксі самознищилася після того, як її купили за мільйон фунтів на аукціоні Sotheby’s в Лондоні.

Картина Бенксі Дівчинка з кулею була останнім лотом на аукціоні, повідомляє Telegram-канал Mash. Вона була продана за мільйон фунтів стерлінгів, передає УНІАН.

– Щойно ведучий вдарив молоточком після ставки в 1 мільйон фунтів, як процес самоліквідації запустився, – йдеться в повідомленні.

У рамку картини був захований шредер, який пошматував її на дрібні смужки.

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– Раз, два, продано, – так прокоментував самознищення картини сам Бенксі.

Нагадаємо, паспорт відомого рок-музиканта Віктора Цоя пішов з аукціону.