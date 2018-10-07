День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня, тож у 2018 році педагоги прийматимуть вітання 7 жовтня.
День вчителя – улюблене свято не лише педагогів, але й учнів. Для тих, кому складно висловити вдячність своїм шкільним батькам, Факти ICTV підготували невеличку “шпаргалку” у вигляді смс-привітань.
I
Прийміть уклін від нас земний!
Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ
І залишити у житті лиш добрий слід!
II
О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету.
І нині я за всіх скажу: Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!
III
Нехай радують учні,
Нехай знання легко даються,
Нехай будуть Ваші дні легкі,
Нехай всі починання вдаються!
IV
Учитель – це не професія, вчитель – це ціле життя, і воно віддане школі та учням. Сьогодні Ваше свято, і ми бажаємо Вам сили та міцного здоров’я.
V
Прийміть від мене привітання – найпалкіші,
А з ними побажання – найщиріші –
Добра, поваги, злагоди, любові,
Багатої на щастя долі!
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VI
На важкій шкільній ниві
Кожен день Ви у труді,
Будьте завжди Ви щасливі,
У радості живіть!
VII
Осіннє свято – День вчителів,
Такий гарний, яскравий, добрий, світлий!
Спасибі Вам від дорослих і дітей
За те, що світ відкрили нам заповітний!
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