День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня, тож у 2018 році педагоги прийматимуть вітання 7 жовтня.

День вчителя – улюблене свято не лише педагогів, але й учнів. Для тих, кому складно висловити вдячність своїм шкільним батькам, Факти ICTV підготували невеличку “шпаргалку” у вигляді смс-привітань.

I

Прийміть уклін від нас земний!

Хай дасть Вам Бог прожити ще 100 літ

І залишити у житті лиш добрий слід!

II

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,

Бо вибрали в житті свою мету.

І нині я за всіх скажу: Спасибі, рідні,

За вашу місію подвижницьку й святу!

III

Нехай радують учні,

Нехай знання легко даються,

Нехай будуть Ваші дні легкі,

Нехай всі починання вдаються!

IV

Учитель – це не професія, вчитель – це ціле життя, і воно віддане школі та учням. Сьогодні Ваше свято, і ми бажаємо Вам сили та міцного здоров’я.

V

Прийміть від мене привітання – найпалкіші,

А з ними побажання – найщиріші –

Добра, поваги, злагоди, любові,

Багатої на щастя долі!

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VI

На важкій шкільній ниві

Кожен день Ви у труді,

Будьте завжди Ви щасливі,

У радості живіть!

VII

Осіннє свято – День вчителів,

Такий гарний, яскравий, добрий, світлий!

Спасибі Вам від дорослих і дітей

За те, що світ відкрили нам заповітний!

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Фото:Maglara | Dreamstime.com