День здебільшого несприятливий для більшості справ, не рекомендується приймати важливі рішення.

Гороскоп на 7 жовтня публікує AstroExpert у Telegram.

Сьогодні добре провести прибирання приміщення, а якщо є сили і можливості, то почистити глобальніше, ніж звикли це робити. Всі очисні процедури підуть сьогодні на користь.

Духовна практика, медитації, йога, участь у благодійності або пожертвування – все це сьогодні доречно і може бути плідним.

Ставити остаточну крапку у справах – не найкращий час, зате можна навести лад, розкласти все на свої місця і підготувати необхідне до завершення процесу.

Соціальні контакти краще обмежити, а якщо назріває конфліктна ситуація, то намагайтеся вирішити все мирно.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші у борг.

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